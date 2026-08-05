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Новая трасса и Верхний Ларс: в МИД РФ рассказали, чего ожидать водителям

Новая трасса и Верхний Ларс: в МИД РФ рассказали, чего ожидать водителям

Sputnik Грузия

Продолжается строительство второй и третьей очередей обхода Владикавказа в составе трассы Р-217 "Кавказ" 05.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Новый участок федеральной трассы Р-217 "Кавказ", строящийся в обход Владикавказа, позволит повысить безопасность дорожного движения на пути к пункту пропуска "Верхний Ларс", а также увеличить пропускную способность этого участка, сообщает РИА Новости.В настоящее время продолжается строительство второй и третьей очередей обхода Владикавказа в составе трассы Р-217 "Кавказ". Новый участок начнется от региональной автодороги Архонская – Владикавказ и пройдет до примыкания к Московскому шоссе на выезде из города. Строительство обхода также будет способствовать развитию внутреннего туризма. Полностью завершить строительство новой трассы планируется в 2028 году, уточняется в сообщении. В настоящее время пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс" – это единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и далее – с Арменией.

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