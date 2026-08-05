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https://sputnik-georgia.ru/20260805/schitaete-li-vy-rost-antirossiyskikh-nastroeniy-politicheski-motivirovannym-v-gruzii-299971821.html
Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?
Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?
Sputnik Грузия
05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T15:28+0400
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новости, политика, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
новости, политика, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы

Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?

15:28 05.08.2026
© photo: Sputnik / StringerАкция протеста прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе
Акция протеста прозападной оппозиции у избирательного штаба Кахи Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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