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Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?
Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?
Sputnik Грузия
05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T15:28+0400
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новости, политика, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
новости, политика, грузия, опрос, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опрос sputnik, опросы
Считаете ли вы рост антироссийских настроений политически мотивированным в Грузии?