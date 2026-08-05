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Скончался губернатор региона Грузии Самцхе-Джавахети

Скончался губернатор региона Грузии Самцхе-Джавахети

Sputnik Грузия

Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет 05.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-05T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Губернатор региона Грузии, где компактно проживают этнические армяне, Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет, сообщает администрация правительства.По образованию юрист, Гелашвили, до назначения губернатором, в 2022-2025 годах возглавлял службу надзора Агентства развития Бакуриани. До этого, в 2016-2017 годах, он занимал должность начальника Главного управления по дисциплинарному преследованию, инспекциям и финансовым нарушениям Генеральной инспекции МВД.

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грузия, новости, самцхе-джавахети, бакуриани, ираклий кобахидзе, политика