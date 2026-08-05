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Скончался губернатор региона Грузии Самцхе-Джавахети
Скончался губернатор региона Грузии Самцхе-Джавахети
Sputnik Грузия
Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T19:43+0400
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ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Губернатор региона Грузии, где компактно проживают этнические армяне, Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет, сообщает администрация правительства.По образованию юрист, Гелашвили, до назначения губернатором, в 2022-2025 годах возглавлял службу надзора Агентства развития Бакуриани. До этого, в 2016-2017 годах, он занимал должность начальника Главного управления по дисциплинарному преследованию, инспекциям и финансовым нарушениям Генеральной инспекции МВД.
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Скончался губернатор региона Грузии Самцхе-Джавахети
19:43 05.08.2026 (обновлено: 20:23 05.08.2026)
Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет
ТБИЛИСИ, 5 авг — Sputnik. Губернатор региона Грузии, где компактно проживают этнические армяне, Заал Гелашвили скончался в возрасте 57 лет, сообщает администрация правительства.
"Выражаю глубокую скорбь в связи со смертью государственного представителя Самцхе-Джавахетской области Заала Гелашвили. Его смерть – тяжелая утрата для нас. Выражаю соболезнования семье, родственникам, коллегам Заала Гелашвили, выражаю свою поддержку в эти трудные времена", – говорится в соболезновании премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе.
По образованию юрист, Гелашвили, до назначения губернатором, в 2022-2025 годах возглавлял службу надзора Агентства развития Бакуриани. До этого, в 2016-2017 годах, он занимал должность начальника Главного управления по дисциплинарному преследованию, инспекциям и финансовым нарушениям Генеральной инспекции МВД.