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"Умные" светофоры и грузинские дороги - видео
"Умные" светофоры и грузинские дороги - видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси и других городах Грузии активно внедряются современные светофоры с адаптивным управлением трафиком, оборудуются инклюзивные системы для слабовидящих... 05.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-05T15:07+0400
2026-08-05T15:07+0400
2026-08-05T15:07+0400
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На ключевых перекрестках столицы работают звуковые и "говорящие" светофоры, помогающие безопасно пересекать дорогу людям с нарушениями зрения.Устанавливаются дорожные контроллеры и камеры для регулировки фаз светофоров в реальном времени. На некоторых улицах Тбилиси можно встретить необычные сигналы в виде сердечек.Нарушения сигналов светофора фиксируются дорожными камерами, система штрафов за нарушения ПДД в стране регулярно ужесточается.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, светофор, грузия, видеоклуб , тбилиси, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, светофор, грузия, видеоклуб , тбилиси, видео
"Умные" светофоры и грузинские дороги - видео
В Тбилиси и других городах Грузии активно внедряются современные светофоры с адаптивным управлением трафиком, оборудуются инклюзивные системы для слабовидящих граждан.
На ключевых перекрестках столицы работают звуковые и "говорящие" светофоры, помогающие безопасно пересекать дорогу людям с нарушениями зрения.
Устанавливаются дорожные контроллеры и камеры для регулировки фаз светофоров в реальном времени. На некоторых улицах Тбилиси можно встретить необычные сигналы в виде сердечек.
Нарушения сигналов светофора фиксируются дорожными камерами, система штрафов за нарушения ПДД в стране регулярно ужесточается.