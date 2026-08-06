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Какой сегодня церковный праздник: 6 августа 2026

Какой сегодня церковный праздник: 6 августа 2026

Sputnik Грузия

По православному церковному календарю 6 августа отмечают день памяти святых Христины, Бориса и Глеба 06.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-06T01:01+0400

2026-08-06T01:01+0400

2026-08-06T01:01+0400

религия

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминается в церковном календаре.Христина ТирскаяПо церковному календарю 6 августа поминают Христину Тирскую, пострадавшую за веру.Родилась будущая святая в знатной языческой семье. Отец девы был правителем города Тира (ныне город Сур, Ливан). Он хотел, чтобы Христина стала языческой жрицей, поэтому держал ее в домашнем храме взаперти.В уединении Христина пришла к мысли о Едином Боге. После долгих молитв ей явился ангел и наставил в христианском учении. Отец пришел в бешенство, когда девушка рассказала о своей вере. После бесплодных уговоров отречься, он отправил деву на пытки.Отец Христины внезапно скончался, а ее посадили в темницу, где дева проповедовала христианство, пока новый правитель не приказал отрубить мученице голову. Произошло это примерно в 300 году.Князья-страстотерпцыПо церковному календарю 6 августа поминают благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба (в крещении Романа и Давида), живших в XI веке.Младшие сыновья равноапостольного князя Владимира получили хорошее христианское образование. Глебу в княжеский удел дали Муром, а Борису – Ростов.Бориса князь Владимир особо любил среди своих детей. Он позвал его Киев в 1015 году и доверил свою дружину. Это был первый шаг на пути к наследованию великокняжеского престола.Когда Борис отправился в поход против угрожавших Киеву печенегов, Владимир внезапно скончался. Старший сын Святополк оставался в это время в Киеве, опасаясь, что младший брат может помешать его претензиям на княжеский престол. Борис, не желавший междоусобицы, распустил войско.Коварный Святополк, не поверив в искренность брата, подослал к нему убийц. Его убили во время утренней молитвы. Такая же судьба по приказу Святополка ожидала и Глеба. Юный муромский князь, как и Борис, не стал бежать от слуг братоубийцы и предпочел умереть, не поднимая руки на брата.Еще один сын князя Владимира, Ярослав, через несколько лет разбил дружину братоубийцы, который бежал с позором в Польшу. А Борис и Глеб стали первыми русскими святыми, канонизованными Русской и Византийской церквями.ИмениныПо церковному календарю 6 августа именины отмечают Кристина, Христина, Анатолий, Афанасий, Глеб, Борис, Давид, Иларион, Иван, Николай, Поликарп и Роман.Материал подготовлен на основе открытых источников

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религия , справки , календарь религиозных праздников