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Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару. 06.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-06T09:51+0400
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ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 августа в размере 2,6229 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, доллар
грузия, экономика, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, доллар
Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 августа в размере 2,6229 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.