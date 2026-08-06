Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260806/kurs-lari-na-chetverg--26229-gel-299979394.html
Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$
Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару. 06.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-06T09:51+0400
2026-08-06T09:51+0400
грузия
экономика
лари
лари
курс лари к доллару на сегодня в грузии
национальный банк грузии
доллар
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291900000_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_b8972b11babf287b25e2459f6e3dbdf4.jpg
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 августа в размере 2,6229 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/1b/291900000_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c6f11bd595fe749eeac3f14cfcac0891.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, экономика, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, доллар
грузия, экономика, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, национальный банк грузии, доллар

Курс лари на четверг – 2,6229 GEL/$

09:51 06.08.2026
© photo: SputnikПункт обмена валюты
Пункт обмена валюты - Sputnik Грузия, 1920, 06.08.2026
© photo: Sputnik
Подписаться
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
ТБИЛИСИ, 6 авг — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 6 августа в размере 2,6229 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,001 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 6 августа
Кросс-курс основных валют на 6 августа - Sputnik Грузия, 1920, 05.08.2026
Кросс-курс основных валют на 6 августа
© Sputnik
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0