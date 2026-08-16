https://sputnik-georgia.ru/20260816/rekordnyy-eksport-i-torgovyy-oborot-zamministra-otsenil-ekonomicheskie-uspekhi-gruzii-300156256.html

Рекордный экспорт и торговый оборот: замминистра оценил экономические успехи Грузии

Рекордный экспорт и торговый оборот: замминистра оценил экономические успехи Грузии

Sputnik Грузия

Существующие позитивные тенденции, фиксируемые в сфере внешней торговли, транслируются в различные экономические параметры 16.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-16T22:39+0400

2026-08-16T22:39+0400

2026-08-16T22:39+0400

экономика

грузия

новости

статистика

министерство экономики и устойчивого развития грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/05/14/298746274_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_c31253a1f2c56fba6e82b9d990ff85ad.jpg

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Рекордные показатели экспорта как в июле, так и за первое полугодие 2026 года являются результатом правильной политики правительства Грузии, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. По данным Национальной службы статистики страны "Сакстат", внешнеторговый оборот Грузии в январе-июле 2026 года вырос на 7,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 15,5 миллиарда долларов. Экспорт в этот период вырос на 21,6% и составил 4,7 миллиарда долларов. По его словам, это результаты, которые создаются за счет развития местного производства в стране. "Растет местное производство, растет экспорт, а это значит, что произведенная в Грузии продукция конкурентоспособна не только на местном, но и на международных рынках", – отметил Цинцадзе. В июле 2026 года также были зафиксированы рекордные показатели по торговому обороту – 2 495,4 миллиона долларов США, что на 12,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Цинцадзе подчеркнул, что существующие позитивные тенденции, фиксируемые в сфере внешней торговли, транслируются в различные экономические параметры. По его словам, ожидается, что данные тенденции сохранятся и продолжатся в последующие месяцы. Внешнеторговый оборот Грузии в 2025 году вырос на 10,1% по сравнению с 2024 годом и составил 25,8 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом экспорт составил 7,3 миллиарда долларов, что на 11,2% больше по сравнению с 2024 годом. В прошлом году в страну импортировали продукцию на 18,5 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2024 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, статистика, министерство экономики и устойчивого развития грузии