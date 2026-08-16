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Впервые для мониторинга мусора в воде у побережья Батуми использовали дрон
Впервые для мониторинга мусора в воде у побережья Батуми использовали дрон
Sputnik Грузия
Проект будет способствовать поэтапному внедрению в Грузии национальной программы мониторинга морского мусора 16.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-16T23:31+0400
2026-08-16T23:31+0400
2026-08-16T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Впервые у берегов Батуми с помощью современного дрона провели поиск мусора, плавающего на поверхности Черного моря, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Мониторинг проводится в рамках грантового проекта "Сокращение и предотвращение образования морского мусора в Черном море", реализуемого Национальным агентством окружающей среды Грузии совместно с Комиссией по защите Черного моря от загрязнения (BSC). В ходе работ специалисты оценили состояние и количество отходов на морском дне, поверхности моря и в прибрежной зоне. Использование дрона, по данным агентства, значительно повышает эффективность мониторинга и позволяет выявлять плавающий мусор на поверхности моря. В настоящее время специалисты агентства обрабатывают и анализируют собранные образцы. Проект будет способствовать поэтапному внедрению в Грузии национальной программы мониторинга морского мусора, а также укреплению институциональных и региональных возможностей для проведения таких исследований.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море, батуми
грузия, новости, общество, национальное агентство окружающей среды, черное море, батуми
Впервые для мониторинга мусора в воде у побережья Батуми использовали дрон
Проект будет способствовать поэтапному внедрению в Грузии национальной программы мониторинга морского мусора
ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Впервые у берегов Батуми с помощью современного дрона провели поиск мусора, плавающего на поверхности Черного моря, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Мониторинг проводится в рамках грантового проекта "Сокращение и предотвращение образования морского мусора в Черном море", реализуемого Национальным агентством окружающей среды Грузии совместно с Комиссией по защите Черного моря от загрязнения (BSC).
В ходе работ специалисты оценили состояние и количество отходов на морском дне, поверхности моря и в прибрежной зоне. Использование дрона, по данным агентства, значительно повышает эффективность мониторинга и позволяет выявлять плавающий мусор на поверхности моря.
В настоящее время специалисты агентства обрабатывают и анализируют собранные образцы.
Проект будет способствовать поэтапному внедрению в Грузии национальной программы мониторинга морского мусора, а также укреплению институциональных и региональных возможностей для проведения таких исследований.