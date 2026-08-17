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Европа запросила переговоры с Россией: она не вывезла новый контрнаступ

Европа запросила переговоры с Россией: она не вывезла новый контрнаступ

Sputnik Грузия

Можно считать в единицах уничтоженного, как это делаем мы. А можно — в денежном выражении, как это делают они 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T13:25+0400

2026-08-17T13:25+0400

2026-08-17T18:35+0400

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Жара довела коллективный европейский политмозг до жесткой гипоксии (явление, когда нейроны испытывают кислородное голодание) и, соответственно, до несдержанной и к тому же публичной медийной капитуляции, пишет колумнист РИА Новости. Появились некие утечки со ссылкой на "неназванных дипломатов и профильных чиновников", что Брюссель разрабатывает тактику "усесться с Россией за стол переговоров по Украине".Одновременно с утекшей в СМИ "сенсацией" нашим оборонным ведомством были опубликованы новые цифры. Они — не только о том, что наши на ЛБС расщелкали. Но и о том, что натовские там потеряли. Безвозвратно.Вооруженными силами России за время проведения СВО было сбито без малого 202 тысячи беспилотников, 673 самолета, 284 вертолета, выведено из строя 669 ЗРК. Не считая десятков тысяч сожженных танков, БТР, артиллерийских орудий.Можно считать в единицах уничтоженного, как это делаем мы. А можно — в денежном выражении, как это делают они.Чтобы денежный эквивалент встал в полный рост, достаточно сказать, что одна только САУ "Цезарь", эшелоны которых вэсэушникам отправила Франция, обошлась полусдохшему национальному бюджету в 25 миллионов евро. Не "голая" пушка, естественно, а комплект. Сюда входят машины управления огнем, грузовики-платформы, обучение персонала и боеприпасы (155-миллиметровые снаряды).Таких "Цезарей" Макрон отвалил своему моншеру Зеленскому в количестве многих десятков штук. Это — маленький штрих, говорящий все, что нужно, о масштабе трат европейских глобалистов на Украину. Сотни миллиардов. Которые были отправлены нашими воинами в топку.Вложения колоссальны даже для глобалистских хищников: они лишены любых сантиментов, если речь идет об уничтожении России, но свои деньги привыкли считать до последнего цента.Контрнаступ 2023 года провалился так, что о нем сегодня уже никто и не вспоминает. А он обошелся, и только по самым скромным подсчетам, в 60 миллиардов евро/долларов.Год спустя натовцы (а кто же еще?) попытались взять реванш и вторглись, используя вэсэушников как пушечное мясо, в курское приграничье. И вновь фиаско. На этот раз не были учтены возможности русских военных резервов и четкость русской же логистики. Натовцы, как и последнюю тысячу лет, перли на нас "свиньей", забыв, что именно резервы решают исход баталии. Резервы ими не были предусмотрены. Или предусмотрены не так, как их следовало предусмотреть, — за тысячу лет вроде должны же были научиться, ан нет.Этим летом мы видели новую попытку контрнаступа.Они вознамерились взять нас за "живое" и "больное" (как натовцы думают), поэтому начали запускать БПЛА по складам с ширпотребом и по НПЗ, решив попутно взять измором Крым. И новое поражение: русские не слишком чувствительны к дефициту промтоваров (таков исторический опыт, с которым никакой Североатлантический альянс сделать ничего не может), а вопрос с недостатком топлива в самой крупной по территории стране на планете решается на глазах. И тут тоже исторический опыт сыграл не последнюю роль: способность к внутренней сосредоточенности перед лицом агрессии у нас никаким западникам и их украинским протеже даже присниться не может.Третий контрнаступ не просто захлебнулся. Он был задушен, а затем наши Вооруженные силы его сценарий полностью переписали. Во всех, как говорится, стихиях.В воздухе с нами что-либо делать бесполезно. Баллистика, как и ракеты-перехватчики у вэсэушников, блистательно отсутствуют, как это все отсутствовало и три года назад.На земле освобождение исконно русских земель (по несколько сотен квадратных километров ежемесячно) идет запланированным темпом.Этим летом добавилась водная стихия: и на море нам тоже нет преград. Черное море де-факто стало озером. Стало до такой степени, что натовские страны, пусть и косвенно, предлагают нам под девизом "свободу черноморскому судоходству!" какую-то новую сделку.Европейская дипломатия, которая еще два с половиной месяца назад в Лондоне на встрече Макрона, Стармера (куда делся, кстати, этот "отец британской демократии", где сегодня он надувает щеки?), Мерца и Зеленского сказала очень ясно и понятно: Европа готова нас растерзать. Еще раз — не договариваться о разрешении геополитического кризиса в Донбассе, а в очередной раз попытаться Россию расплющить.И в очередной раз выяснилось, что сие — абсолютно, категорически, точно, железно — недостижимо.Слова о переговорах в текущей ситуации — попытка спасти лицо и выиграть время. Как и все контрнаступы, и не только во время СВО, а в историческом масштабе, нынешний тоже не удался.Это не означает, что окончательная победа нами одержана. Это означает, что нам идти нужно только вперед. А если и когда решим заняться дипломатией, то инициировать дискуссии будем мы. На условиях, угодных нам, и после полной и безоговорочной капитуляции наших стратегических противников.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

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Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, аналитика, европа, брюссель, франция, обострение ситуации вокруг украины