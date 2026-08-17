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Доходы Грузии от туризма продолжат бить рекорды – прогноз аналитиков

Доходы Грузии от туризма продолжат бить рекорды – прогноз аналитиков

Sputnik Грузия

Доходы от туризма увеличились на 7,1% в годовом исчислении и составили 590 миллионов долларов в июле 2026 года 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T09:01+0400

2026-08-17T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Доходы Грузии от международных путешественников в 2026 году составят 4,9 миллиарда долларов, что на 4,3% больше рекордного показателя 2025 года, согласно прогнозу инвестиционной компании Galt&Taggart. Доходы страны от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов. По оценкам аналитиков компании, доходы от туризма увеличились на 7,1% в годовом исчислении и составили 590 миллионов долларов в июле 2026 года. В общей сложности доходы от туризма за январь-июль 2026 года составили 2,5 миллиарда долларов (без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Доходы от туризма за последние два года побили все рекорды. Также рекорды бьет и число международных путешественников, посещающих Грузию. По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, что на 2,03% меньше по сравнению с январем-июнем 2025 года. Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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