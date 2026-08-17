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Гражданина Беларуси насмерть сбил поезд в Аджарии – СМИ

Гражданина Беларуси насмерть сбил поезд в Аджарии – СМИ

Sputnik Грузия

35-летний турист из Беларуси погиб после столкновения с поездом в Чакви 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T10:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси, 35-летний мужчина, погиб в результате столкновения с поездом в курортном поселке Чакви в Кобулетском муниципалитете Аджарии, сообщили местные СМИ.О том, что погибший был туристом из Беларуси, рассказали местные жители. Тело погибшего доставлено в бюро экспертизы.На месте были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел. Расследование ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".Несколько дней назад пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Батуми, сбил молодую женщину у Батумского ботанического сада на черноморском побережье Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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