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Гражданина Беларуси насмерть сбил поезд в Аджарии – СМИ
Гражданина Беларуси насмерть сбил поезд в Аджарии – СМИ
Sputnik Грузия
35-летний турист из Беларуси погиб после столкновения с поездом в Чакви 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T10:50+0400
2026-08-17T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси, 35-летний мужчина, погиб в результате столкновения с поездом в курортном поселке Чакви в Кобулетском муниципалитете Аджарии, сообщили местные СМИ.О том, что погибший был туристом из Беларуси, рассказали местные жители. Тело погибшего доставлено в бюро экспертизы.На месте были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел. Расследование ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".Несколько дней назад пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Батуми, сбил молодую женщину у Батумского ботанического сада на черноморском побережье Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, беларусь, аджария, тбилиси, батумский ботанический сад
происшествия, грузия, новости, беларусь, аджария, тбилиси, батумский ботанический сад
Гражданина Беларуси насмерть сбил поезд в Аджарии – СМИ
35-летний турист из Беларуси погиб после столкновения с поездом в Чакви
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Гражданин Беларуси, 35-летний мужчина, погиб в результате столкновения с поездом в курортном поселке Чакви в Кобулетском муниципалитете Аджарии, сообщили местные СМИ.
О том, что погибший был туристом из Беларуси, рассказали местные жители. Тело погибшего доставлено в бюро экспертизы.
На месте были мобилизованы сотрудники Министерства внутренних дел. Расследование ведется по статье 275 Уголовного кодекса Грузии — "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного, воздушного или подвесного транспорта".
Несколько дней назад пассажирский поезд, следовавший из Тбилиси в Батуми, сбил молодую женщину у Батумского ботанического сада на черноморском побережье Грузии.