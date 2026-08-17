https://sputnik-georgia.ru/20260817/gruzinskaya-mechta-nazvala-absurdom-ideyu-gvaramiya-zabyt-travmu-abkhazii-300160917.html

"Грузинская мечта" назвала "абсурдом" идею Гварамия забыть травму Абхазии

"Грузинская мечта" назвала "абсурдом" идею Гварамия забыть травму Абхазии

Sputnik Грузия

Поводом для критики стали заявления Ники Гварамия о том, что "травматическая память" мешает развитию страны и движению к Европе 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T13:53+0400

2026-08-17T13:53+0400

2026-08-17T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Лидеры правящей партии Грузии раскритиковали оппозицию за призывы отказаться от "травматической памяти" об Абхазии, назвав это попыткой навязать бессмысленные идеи.Поводом для резкой критики стало выступление одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Ники Гварамия в эфире телеканала "Формула". Политик выразил восхищение премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, по его мнению, сумел преодолеть исторические травмы. Гварамия подчеркнул, что, хотя историческая память важна для любой нации, ее "травматическая" часть опасна. По его словам, удержание таких травм работает как "якорь", который блокирует развитие и мешает проевропейскому движению страны.Шарманашвили резко раскритиковал тех, кто сравнивает ситуацию в Грузии с Карабахом и называет отношение грузин к оккупированным территориям "травматической памятью". По его словам, Абхазия и Цхинвальский регион – это неотъемлемая часть Родины, официально признанная ООН и всем мировым сообществом (как и Карабах в случае с Азербайджаном).Политик назвал оппонентов "людьми без родины" и заявил, что любые попытки заставить грузин забыть свои территории обречены на провал.Резко осудил Нику Гварамия за его высказывание об Абхазии, в котором тот восхитился решением Никола Пашиняна уступить Карабах ради преодоления "исторических травм" первый заместитель председателя парламентской фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани.Он назвал оппозиционера "безродным агентом" и публично обратился к 230 тысячам граждан, проголосовавших за него на выборах 2024 года, спросив, не стыдно ли им теперь за свой выбор."Напоминаю вам, что за этого человека без родины на парламентских выборах 2024 года проголосовали 230 тысяч наших сограждан. Вам ни капли не стыдно?" – написал Мачавариани на своей странице в соцсети.В довершение Мачавариани обвинил оппонента в том, что месяц назад тот якобы сожалел о потере Грузией крупных денежных траншей, которые достанутся Украине, связав это с сохранением мира в Грузии.Грузино-абхазский конфликтГрузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу–Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев и несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли порядка 15 тысяч человек.После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликтов оккупированными территориями.Представители правительства Грузии, пришедшие к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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