https://sputnik-georgia.ru/20260817/gruzinskie-shkolniki-uspeshno-vystupili-na-mezhdunarodnoy-olimpiade-po-informatike-300158358.html

Грузинские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике

Грузинские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике

Sputnik Грузия

Представители Грузии завоевали на олимпиаде серебряную и бронзовую медали, еще двое школьников получили почетные грамоты 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T11:58+0400

2026-08-17T11:58+0400

2026-08-17T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузинские школьники успешно выступили на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Узбекистане, сообщили в Минобразования.Серебряную медаль завоевал ученик Тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова Андриа Васадзе, бронзовую медаль – ученик той же школы Владимир Прангишвили. Почетными грамотами олимпиады награждены Николоз Меликишвили и Мате Рехвиашвили.Международные учебные олимпиады отличаются масштабностью и многолетней историей. Их цель – развитие знаний и навыков школьников в различных дисциплинах, обмен международным опытом, а также содействие сотрудничеству между учащимися и их наставниками из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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