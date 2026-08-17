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Грузинские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике
Грузинские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике
Sputnik Грузия
Представители Грузии завоевали на олимпиаде серебряную и бронзовую медали, еще двое школьников получили почетные грамоты 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузинские школьники успешно выступили на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Узбекистане, сообщили в Минобразования.Серебряную медаль завоевал ученик Тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова Андриа Васадзе, бронзовую медаль – ученик той же школы Владимир Прангишвили. Почетными грамотами олимпиады награждены Николоз Меликишвили и Мате Рехвиашвили.Международные учебные олимпиады отличаются масштабностью и многолетней историей. Их цель – развитие знаний и навыков школьников в различных дисциплинах, обмен международным опытом, а также содействие сотрудничеству между учащимися и их наставниками из разных стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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общество, новости, грузия, узбекистан
общество, новости, грузия, узбекистан

Грузинские школьники успешно выступили на Международной олимпиаде по информатике

11:58 17.08.2026
Грузинские школьники на олимпиаде в Ташкенте
Грузинские школьники на олимпиаде в Ташкенте - Sputnik Грузия, 1920, 17.08.2026
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Представители Грузии завоевали на олимпиаде серебряную и бронзовую медали, еще двое школьников получили почетные грамоты
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Грузинские школьники успешно выступили на 38-й Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в Узбекистане, сообщили в Минобразования.
Серебряную медаль завоевал ученик Тбилисской физико-математической школы имени Владимира Комарова Андриа Васадзе, бронзовую медаль – ученик той же школы Владимир Прангишвили. Почетными грамотами олимпиады награждены Николоз Меликишвили и Мате Рехвиашвили.
Международные учебные олимпиады отличаются масштабностью и многолетней историей. Их цель – развитие знаний и навыков школьников в различных дисциплинах, обмен международным опытом, а также содействие сотрудничеству между учащимися и их наставниками из разных стран.
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