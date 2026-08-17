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Грузинский журналист задержан по обвинению в хулиганстве и оскорблении полицейских

Грузинский журналист задержан по обвинению в хулиганстве и оскорблении полицейских

Sputnik Грузия

Полицейские неоднократно требовали от него прекратить противоправные действия, однако он не подчинился и оскорбил сотрудников 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сотрудники полиции задержали журналиста Общественного вещателя Аджарии Кобу Партенадзе за неоднократное словесное оскорбление полицейских и мелкое хулиганство, сообщили в МВД Грузии. Сам Партенадзе обратился в полицию 9 августа. Он заявил, что в последние дни неоднократно подвергался оскорблениям, угрозам и физическому насилию. По его словам, подобные случаи носили систематический характер. Вскоре полиция Батуми задержала двух мужчин по обвинению в насилии и угрозах в отношении журналиста. Кроме того, в ночь на 17 августа в Батуми журналист, громко ругаясь и выражаясь нецензурно, нарушал общественный порядок. Полицейские неоднократно требовали от него прекратить противоправные действия, однако он не подчинился и оскорбил сотрудников полиции.Партенадзе задержан за мелкое хулиганство и невыполнение законного требования сотрудника полиции, а также оскорбление правоохранителя.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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