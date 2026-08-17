https://sputnik-georgia.ru/20260817/investitsii-v-gruziyu-vyrosli-iz-za-realizatsii-krupnykh-proektov-infrastruktury--zamministra-300167920.html

Инвестиции в Грузию выросли из-за реализации крупных проектов инфраструктуры – замминистра

Инвестиции в Грузию выросли из-за реализации крупных проектов инфраструктуры – замминистра

Sputnik Грузия

По уровню прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП Грузия является одной из передовых среди сопоставимых стран, и показатель 2025 года равен 5% 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T23:31+0400

2026-08-17T23:31+0400

2026-08-17T23:31+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Прямые иностранные инвестиции в Грузию выросли на 19% в 2025 году на фоне активизации крупных инфраструктурных проектов, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе. Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" уточнила показатели прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, объем которых вырос на 19,3% по сравнению с уточненными данными за 2024 год и составил 1,9 миллиарда долларов. По словам Цинцадзе, реализация крупных инфраструктурных проектов перешла в активную фазу, что означает привлечение новых прямых иностранных инвестиций в страну. Как отметил замминистра, также необходимо обеспечить сохранение высоких темпов экономического роста, что, в конечном итоге, будет способствовать созданию новых новых рабочих мест в стране. Кроме того, по словам замминистра, по объему прямых иностранных инвестиций по отношению к ВВП Грузия является одной из передовых среди сопоставимых стран, и показатель 2025 года составил 5%. Главной причиной роста инвестиций в 2025 году называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестиций. Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 685,7 миллиона долларов, что на 25,9% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 16,4% и составили 1,6 миллиарда долларов. Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также торговля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"