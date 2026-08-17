https://sputnik-georgia.ru/20260817/klassicheskaya-muzyka-prozvuchala-na-reysakh-red-wings-mezhdu-moskvoy-i-gruziey-300159786.html

Классическая музыка прозвучала на рейсах Red Wings между Россией и Грузией

Классическая музыка прозвучала на рейсах Red Wings между Россией и Грузией

Sputnik Грузия

Музыкальные концерты прошли прямо во время полета на рейсах Москва – Тбилиси и Батуми – Москва 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T12:18+0400

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2026-08-17T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Музыканты Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского исполнили произведения классической музыки на борту самолетов Red Wings во время рейсов Москва – Тбилиси и Батуми – Москва, сообщила пресс-служба авиакомпании.Необычные концерты прошли на самолетах SSJ-100 и Ту-214 и были приурочены ко Дню Воздушного флота России.На высоте около 10 тысяч метров для пассажиров прозвучали произведения Вивальди, Боккерини, Баха, Генделя, Шуберта и Глиэра. Музыканты исполняли их на скрипке и виолончели, причем виолончель была изготовлена во второй половине XIX века.В концертах приняли участие лауреаты международных конкурсов – выпускница Московской государственной консерватории Мария Трусова и солист программ Московской филармонии, доцент Московской государственной консерватории Глеб Степанов.Как отметили в Red Wings, особенности салонов двух самолетов по-разному повлияли на звучание музыки. В более просторном Ту-214 скрипка и виолончель звучали объемнее, а шум полета был менее заметен. На SSJ-100 звучание получилось более камерным.SSJ-100 рассчитан максимум на 103 пассажиров, Ту-214 – на 210.Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний и выполняет регулярные и чартерные пассажирские, деловые и грузовые перевозки. Маршрутная сеть перевозчика включает более 100 российских и международных направлений.Основу флота авиакомпании составляют российские SSJ-100. В настоящее время Red Wings эксплуатирует 20 самолетов этого типа.По итогам 2025 года консолидированная выручка госкорпорации "Ростех", в структуру которой входит Объединенная авиастроительная корпорация – производитель SSJ-100 и Ту-214, превысила 53 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, москва, московская государственная консерватория имени п. и. чайковского, в мире, новости, грузия, культура