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Мобильный интернет в Грузии: пользователей все больше – видео

Мобильный интернет в Грузии: пользователей все больше – видео

Sputnik Грузия

Мобильный интернет в Грузии отличается высокой скоростью и хорошим покрытием в городах и на автотрассах 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T16:57+0400

2026-08-17T16:57+0400

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Интернет работает даже в метро и в высокогорных населенных пунктах. Год от года использование мобильного интернета в Грузии растёт по количеству пользователей и по объему трафика.По данным национальной Комиссии по коммуникациям Грузии, пользователи около 80% от общего числа активных сим-карт в стране используют мобильный интернет. Количество активных подключений составляет около 4,6 млн. Всего в стране зарегистрировано около 5,9 млн активных номеров мобильной связи.

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