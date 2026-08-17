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Мобильный интернет в Грузии: пользователей все больше – видео
Мобильный интернет в Грузии: пользователей все больше – видео
Sputnik Грузия
Мобильный интернет в Грузии отличается высокой скоростью и хорошим покрытием в городах и на автотрассах 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T16:57+0400
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Интернет работает даже в метро и в высокогорных населенных пунктах. Год от года использование мобильного интернета в Грузии растёт по количеству пользователей и по объему трафика.По данным национальной Комиссии по коммуникациям Грузии, пользователи около 80% от общего числа активных сим-карт в стране используют мобильный интернет. Количество активных подключений составляет около 4,6 млн. Всего в стране зарегистрировано около 5,9 млн активных номеров мобильной связи.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , интернет, тбилиси, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, видеоклуб , интернет, тбилиси, видео
Мобильный интернет в Грузии: пользователей все больше – видео
16:57 17.08.2026 (обновлено: 17:32 17.08.2026)
Мобильный интернет в Грузии отличается высокой скоростью и хорошим покрытием в городах и на автотрассах
Интернет работает даже в метро и в высокогорных населенных пунктах. Год от года использование мобильного интернета в Грузии растёт по количеству пользователей и по объему трафика.
По данным национальной Комиссии по коммуникациям Грузии, пользователи около 80% от общего числа активных сим-карт в стране используют мобильный интернет. Количество активных подключений составляет около 4,6 млн. Всего в стране зарегистрировано около 5,9 млн активных номеров мобильной связи.