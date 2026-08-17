https://sputnik-georgia.ru/20260817/pochemu-v-tbilisi-i-gruzii-rastet-populyarnost-magazinov-sekond-khenda-300164485.html

Почему в Тбилиси и Грузии растет популярность магазинов секонд-хенда?

Почему в Тбилиси и Грузии растет популярность магазинов секонд-хенда?

Sputnik Грузия

В последние годы в Грузии стала очень популярна одежда из секонд-хенда. Тбилиси часто называют одним из центров такой торговли в стране. 17.08.2026, Sputnik Грузия

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Импорт одежды секонд-хенд в страну постоянно растет. В 2025 году он составил более 42 млн долларов и свыше 11 тысяч тонн. По сравнению с 2024 годом импорт увеличился на 13,3%.В столице Грузии появляется все больше магазинов секонд-хенда – от дешевых точек с продажей одежды на вес до модных винтажных пространств. В такие магазины ходят люди с разным уровнем дохода, среди них немало молодежи, так как винтажная одежда стала частью модной культуры.

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