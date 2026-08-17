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Поддерживаете ли вы проект реабилитации проспекта Руставели в Тбилиси?
Поддерживаете ли вы проект реабилитации проспекта Руставели в Тбилиси?
Sputnik Грузия
17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T16:31+0400
2026-08-17T16:31+0400
2026-08-17T16:31+0400
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Sputnik Грузия
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Поддерживаете ли вы проект реабилитации проспекта Руставели в Тбилиси?
© photo: Sputnik / StringerРемонт проспекта Руставели в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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