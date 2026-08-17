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Правительство Грузии утвердило размеры премий для участников зимней Олимпиады–2026
Правительство Грузии утвердило размеры премий для участников зимней Олимпиады–2026
Sputnik Грузия
Первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр завоевала пара фигуристов Лука Берулава – Анастасия Метелкина 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Члены олимпийской сборной Грузии, а также их тренеры, медики и административный персонал получат государственные денежные премии за участие и успехи на XXV зимних Олимпийских играх "Милан – Кортина-д’Ампеццо 2026", сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.В зимних Олимпийских играх, прошедших с 6 по 22 февраля 2026 года, приняли участие восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Страна показала лучший в своей истории результат, завоевав одну серебряную медаль – первую за всю историю участия Грузии в зимних Олимпийских играх. Историческую медаль Грузии принесла пара фигуристов Лука Берулава – Анастасия Метелкина.Призовые суммы, предусмотренные за результаты и участие в XXV зимних Олимпийских играх, распределились следующим образом: в фигурном катании в парном разряде обладатели второго места получат денежный приз в размере 51 тысячи лари и дополнительный денежный приз в размере 449 тысяч лари.За четвертое место в командном первенстве по фигурному катанию предусмотрена премия в размере 6,8 тысячи лари. Кроме того, обладатели четвертого места в командном первенстве получат дополнительную премию в размере 50 тысяч лари.Главному тренеру сборной команды по фигурному катанию будет выплачена денежная премия в размере 71,4 тысячи лари.Также за участие в соревнованиях по горнолыжному спорту – слалому и гигантскому слалому – определен дополнительный денежный приз в размере 50 тысяч лари.Медицинский персонал олимпийской сборной Грузии получит денежную премию в размере 42 840 лари, а административная группа олимпийской сборной страны – 28 560 лари.Выплаты призовых обеспечит Министерство спорта Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии, министерство спорта и по делам молодежи грузии
спорт, грузия, новости, ираклий кобахидзе, правительство грузии, министерство спорта и по делам молодежи грузии
Правительство Грузии утвердило размеры премий для участников зимней Олимпиады–2026
Первую в истории Грузии медаль зимних Олимпийских игр завоевала пара фигуристов Лука Берулава – Анастасия Метелкина
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Члены олимпийской сборной Грузии, а также их тренеры, медики и административный персонал получат государственные денежные премии за участие и успехи на XXV зимних Олимпийских играх "Милан – Кортина-д’Ампеццо 2026", сообщила пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
В зимних Олимпийских играх, прошедших с 6 по 22 февраля 2026 года, приняли участие восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Страна показала лучший в своей истории результат, завоевав одну серебряную медаль – первую за всю историю участия Грузии в зимних Олимпийских играх. Историческую медаль Грузии принесла пара фигуристов Лука Берулава – Анастасия Метелкина.
Призовые суммы, предусмотренные за результаты и участие в XXV зимних Олимпийских играх, распределились следующим образом: в фигурном катании в парном разряде обладатели второго места получат денежный приз в размере 51 тысячи лари и дополнительный денежный приз в размере 449 тысяч лари.
За четвертое место в командном первенстве по фигурному катанию предусмотрена премия в размере 6,8 тысячи лари. Кроме того, обладатели четвертого места в командном первенстве получат дополнительную премию в размере 50 тысяч лари.
Главному тренеру сборной команды по фигурному катанию будет выплачена денежная премия в размере 71,4 тысячи лари.
Также за участие в соревнованиях по горнолыжному спорту – слалому и гигантскому слалому – определен дополнительный денежный приз в размере 50 тысяч лари.
Медицинский персонал олимпийской сборной Грузии получит денежную премию в размере 42 840 лари, а административная группа олимпийской сборной страны – 28 560 лари.
Выплаты призовых обеспечит Министерство спорта Грузии.