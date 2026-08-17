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Правительство Грузии выделило полмиллиона лари Телави на борьбу с последствиями стихии

Правительство Грузии выделило полмиллиона лари Телави на борьбу с последствиями стихии

Sputnik Грузия

Средства из резервного фонда правительства направят на устранение последствий июльского наводнения и селевого потока в Телави 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T12:52+0400

2026-08-17T12:52+0400

2026-08-17T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Для проведения мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия Телавскому муниципалитету в регионе Кахети выделены 500 тысяч лари, сообщает администрация правительства Грузии.Рано утром 12 июля в результате обильных осадков в Телави река Телависхеви вышла из берегов, а селевой поток затопил несколько улиц города. На территории Телави выпало 57,3 мм осадков, что составляет 85% месячной нормы для июля.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Согласно распоряжению, Министерство финансов Грузии выделило Телавскому муниципалитету из резервного фонда правительства 500 тысяч лари.В Грузии в последние годы участились стихийные бедствия. В августе 2023 года из-за схода оползня на горном курорте Шови погибли 32 человека, а спустя месяц по той же причине погибли еще три человека. В феврале 2024 года в регионах Аджария и Имерети из-за схода оползня и лавины погибли 11 человек.Основной причиной возникновения смертоносных оползней в Грузии специалисты называют изменение климата. В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата.Программа была запущена правительством Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF), а также правительств Швеции и Швейцарии.Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, новости, грузия, телави, кахети, шови, ираклий кобахидзе