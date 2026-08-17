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Предложил знакомому одолжить ему крупную сумму – в Тбилиси задержан мошенник
Предложил знакомому одолжить ему крупную сумму – в Тбилиси задержан мошенник
Sputnik Грузия
По версии следствия, мужчина предложил в качестве гарантии возврата займа земельный участок, который ему фактически не принадлежал 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T14:54+0400
2026-08-17T14:54+0400
2026-08-17T14:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Житель Тбилиси задержан полицией по обвинению в мошенничестве с займом в размере 30 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе МВД.По данным ведомства, обвиняемый предложил своему знакомому одолжить ему 30 тысяч долларов, пообещав ежемесячно выплачивать 1,2 тысячи долларов в качестве дохода. Согласно договоренности, по истечении срока займа он должен был полностью вернуть полученную сумму.В качестве гарантии возврата денег мужчина предложил потерпевшему земельный участок с правом обратного выкупа. На основании этой договоренности стороны заключили договор купли-продажи участка с правом обратного выкупа.Как установило следствие, указанный в договоре земельный участок фактически не принадлежал обвиняемому. Вместо него он продал потерпевшему другой участок, значительно меньший по стоимости и непригодный для использования из-за его местоположения.Через три месяца мужчина не вернул потерпевшему ни 30 тысяч долларов, ни обещанный ежемесячный доход.В результате, по версии следствия, обвиняемый путем обмана завладел принадлежащими потерпевшему 17 640 лари, причинив ему крупный имущественный ущерб.Мужчина был задержан на основании постановления суда. Расследование ведется по статье "Мошенничество". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
происшествия, грузия, новости, тбилиси
Предложил знакомому одолжить ему крупную сумму – в Тбилиси задержан мошенник
По версии следствия, мужчина предложил в качестве гарантии возврата займа земельный участок, который ему фактически не принадлежал
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Житель Тбилиси задержан полицией по обвинению в мошенничестве с займом в размере 30 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, обвиняемый предложил своему знакомому одолжить ему 30 тысяч долларов, пообещав ежемесячно выплачивать 1,2 тысячи долларов в качестве дохода. Согласно договоренности, по истечении срока займа он должен был полностью вернуть полученную сумму.
В качестве гарантии возврата денег мужчина предложил потерпевшему земельный участок с правом обратного выкупа. На основании этой договоренности стороны заключили договор купли-продажи участка с правом обратного выкупа.
Как установило следствие, указанный в договоре земельный участок фактически не принадлежал обвиняемому. Вместо него он продал потерпевшему другой участок, значительно меньший по стоимости и непригодный для использования из-за его местоположения.
Через три месяца мужчина не вернул потерпевшему ни 30 тысяч долларов, ни обещанный ежемесячный доход.
В результате, по версии следствия, обвиняемый путем обмана завладел принадлежащими потерпевшему 17 640 лари, причинив ему крупный имущественный ущерб.
Мужчина был задержан на основании постановления суда. Расследование ведется по статье "Мошенничество". Ему грозит до девяти лет лишения свободы.