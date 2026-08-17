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Прямые иностранные инвестиции в Грузию, 2025 год
Прямые иностранные инвестиции в Грузию, 2025 год
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику составил 1,9 млрд долларов, что на 19,3%... 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T14:37+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику составил 1,9 млрд долларов, что на 19,3% больше, чем в 2024 году.Великобритания вложила 426,6 млн долларов, за ней следует Азербайджан – 214,4 млн долларов, третье место занимает Турция – 202,4 млн долларов.Больше всего средств было вложено в сектор финансовой и страховой деятельности – 633 млн долларов, затем в сферу недвижимости – 254,7 млн долларов, а тройку лидеров замыкает торговля – 191 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, великобритания, сакстат, азербайджан, турция, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, великобритания, сакстат, азербайджан, турция, инфографика, инфографика
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", объем прямых иностранных инвестиций в грузинскую экономику составил 1,9 млрд долларов, что на 19,3% больше, чем в 2024 году.
Великобритания вложила 426,6 млн долларов, за ней следует Азербайджан – 214,4 млн долларов, третье место занимает Турция – 202,4 млн долларов.
Больше всего средств было вложено в сектор финансовой и страховой деятельности – 633 млн долларов, затем в сферу недвижимости – 254,7 млн долларов, а тройку лидеров замыкает торговля – 191 млн долларов.