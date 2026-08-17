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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
Sputnik Грузия
За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% из которой – импортированная продукция 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T22:25+0400
2026-08-17T22:25+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 116,1 тысячи тонн продукции во втором квартале 2026 года, 55,1% которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение второго квартала 2026 года по всей стране работали 29 элеваторов. Согласно информации "Сакстата", 69,6% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% которой составляла импортированная продукция. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 76,9% проданной продукции. Во втором квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо Картли, пять элеваторов – в Самегрело – Земо Сванети, пять – в Кахети, три – в Шида Картли и три в Тбилиси, один – в Имерети и один – в Гурия. В течение этого периода услуги были оказаны 24 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 49, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 381 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика
Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?
За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% из которой – импортированная продукция
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 116,1 тысячи тонн продукции во втором квартале 2026 года, 55,1% которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В течение второго квартала 2026 года по всей стране работали 29 элеваторов.
Согласно информации "Сакстата", 69,6% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации.
За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% которой составляла импортированная продукция.
Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 76,9% проданной продукции.
Во втором квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо Картли, пять элеваторов – в Самегрело – Земо Сванети, пять – в Кахети, три – в Шида Картли и три в Тбилиси, один – в Имерети и один – в Гурия.
В течение этого периода услуги были оказаны 24 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 49, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 381 человек.