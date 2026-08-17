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Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Сколько пшеницы хранится на элеваторах Грузии?

Sputnik Грузия

За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% из которой – импортированная продукция 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T22:25+0400

2026-08-17T22:25+0400

2026-08-17T22:25+0400

грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

статистика

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Элеваторы в Грузии хранили 116,1 тысячи тонн продукции во втором квартале 2026 года, 55,1% которой составляла пшеница, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В течение второго квартала 2026 года по всей стране работали 29 элеваторов. Согласно информации "Сакстата", 69,6% от общего объема продукции, размещенной на элеваторах, составила продукция, закупленная элеваторами для дальнейшей реализации. За отчетный период элеваторы продали 69,4 тысячи тонн продукции на сумму 70,3 миллиона лари, 44,1% которой составляла импортированная продукция. Среди продукции собственного производства элеваторов как по объему, так и по стоимости преобладала пшеничная мука, на долю которой приходилось 76,9% проданной продукции. Во втором квартале больше всего элеваторов (11 единиц) работало в регионе Квемо Картли, пять элеваторов – в Самегрело – Земо Сванети, пять – в Кахети, три – в Шида Картли и три в Тбилиси, один – в Имерети и один – в Гурия. В течение этого периода услуги были оказаны 24 потребителям. Количество производителей и перепродавцов, у которых закупалась продукция для дальнейшей реализации, составило 49, а среднемесячная численность работающих на элеваторах – 381 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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