https://sputnik-georgia.ru/20260817/tri-cheloveka-zaderzhany-v-gruzii-za-vzyatki-i-kommercheskiy-podkup-300166126.html

Три человека задержаны в Грузии за взятки и коммерческий подкуп

Три человека задержаны в Грузии за взятки и коммерческий подкуп

Sputnik Грузия

Инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного... 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T19:12+0400

2026-08-17T19:12+0400

2026-08-17T20:02+0400

грузия

происшествия

новости

аджария

коррупция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23519/78/235197896_464:374:1892:1177_1920x0_80_0_0_a8bda324ae7205ec431a6d57cf5ce313.jpg

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии выявили факты получения взятки и коммерческого подкупа по трем различным уголовным делам, в результате чего были задержаны три человека, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках расследования одного из уголовных дел установлено, что инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного лесного фонда. Его задержали в момент получения денег. По второму уголовному делу установлено, что ветеринар региональной службы Национального агентства продовольствия в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети получил от гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию и регистрацию незарегистрированного товара в обход установленных процедур. Им обоим грозит от шести до девяти лет тюрьмы. По третьему уголовному делу установлено, что оператор ООО "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" потребовал и получил от гражданина 500 лари за незаконное размещение отходов на полигоне, расположенном в регионе Квемо-Картли. Сотрудники Следственной службы задержали его при получении денег. Расследование по третьему делу ведется по статье 221 Уголовного кодекса Грузии – "Коммерческий подкуп". Ему грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, аджария, коррупция