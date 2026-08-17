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Три человека задержаны в Грузии за взятки и коммерческий подкуп
Три человека задержаны в Грузии за взятки и коммерческий подкуп
Sputnik Грузия
Инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного... 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии выявили факты получения взятки и коммерческого подкупа по трем различным уголовным делам, в результате чего были задержаны три человека, сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках расследования одного из уголовных дел установлено, что инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного лесного фонда. Его задержали в момент получения денег. По второму уголовному делу установлено, что ветеринар региональной службы Национального агентства продовольствия в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети получил от гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию и регистрацию незарегистрированного товара в обход установленных процедур. Им обоим грозит от шести до девяти лет тюрьмы. По третьему уголовному делу установлено, что оператор ООО "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" потребовал и получил от гражданина 500 лари за незаконное размещение отходов на полигоне, расположенном в регионе Квемо-Картли. Сотрудники Следственной службы задержали его при получении денег. Расследование по третьему делу ведется по статье 221 Уголовного кодекса Грузии – "Коммерческий подкуп". Ему грозит до трех лет тюрьмы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, аджария, коррупция
Три человека задержаны в Грузии за взятки и коммерческий подкуп
19:12 17.08.2026 (обновлено: 20:02 17.08.2026)
Инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного лесного фонда
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии выявили факты получения взятки и коммерческого подкупа по трем различным уголовным делам, в результате чего были задержаны три человека, сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках расследования одного из уголовных дел установлено, что инспектор Агентства лесных ресурсов Аджарии получил от гражданина взятку в размере тысячи долларов за возможность пользоваться участком государственного лесного фонда. Его задержали в момент получения денег.
По второму уголовному делу установлено, что ветеринар региональной службы Национального агентства продовольствия в Рача-Лечхуми – Квемо Сванети получил от гражданина взятку в размере 650 лари за идентификацию и регистрацию незарегистрированного товара в обход установленных процедур.
Им обоим грозит от шести до девяти лет тюрьмы.
По третьему уголовному делу установлено, что оператор ООО "Компания по управлению твердыми отходами Грузии" потребовал и получил от гражданина 500 лари за незаконное размещение отходов на полигоне, расположенном в регионе Квемо-Картли. Сотрудники Следственной службы задержали его при получении денег.
Расследование по третьему делу ведется по статье 221 Уголовного кодекса Грузии – "Коммерческий подкуп". Ему грозит до трех лет тюрьмы.