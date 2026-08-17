https://sputnik-georgia.ru/20260817/v-gruzii-utochnili-obem-inostrannykh-investitsiy-za-2025-god-300166663.html

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2025 год

В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2025 год

Sputnik Грузия

После уточнения объем прямых иностранных инвестиций за прошлый год вырос на 0,2 миллиарда долларов 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T20:16+0400

2026-08-17T20:16+0400

2026-08-17T20:16+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, по уточненным данным, вырос на 19,3% по сравнению с уточненным показателем 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По предварительным данным, обнародованным ранее, инвестиции в Грузию в 2025 году составили 1,7 миллиарда долларов, что на 12,5% меньше уточненного показателя.По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений стало уточнение показателей реинвестиций и объема кредитов несколькими предприятиями.Главной причиной роста инвестиций в 2025 году называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестиций.Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 685,7 миллиона долларов, что на 25,9% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 16,4% и составили 1,6 миллиарда долларов.Инвестиции также поступили из Мальты, Израиля, Нидерландов, США, России, Германии, Испании и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами.Инвестиции также вкладывали в обрабатывающую промышленность, транспорт, энергетику, сферы информации и коммуникаций и т. д.Сакстат уточнил объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Грузию с 2021 года. Цифры изменились за счет уточнения объемов капитала и кредитов, предоставленных несколькими предприятиями.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов. Но уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"