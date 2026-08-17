https://sputnik-georgia.ru/20260817/v-gruzii-utochnili-obem-inostrannykh-investitsiy-za-2025-god-300166663.html
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2025 год
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2025 год
Sputnik Грузия
После уточнения объем прямых иностранных инвестиций за прошлый год вырос на 0,2 миллиарда долларов 17.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-17T20:16+0400
2026-08-17T20:16+0400
2026-08-17T20:16+0400
экономика
грузия
новости
инвестиции
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397758_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_ecb12267690640611380805f00eca9b4.jpg
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, по уточненным данным, вырос на 19,3% по сравнению с уточненным показателем 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По предварительным данным, обнародованным ранее, инвестиции в Грузию в 2025 году составили 1,7 миллиарда долларов, что на 12,5% меньше уточненного показателя.По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений стало уточнение показателей реинвестиций и объема кредитов несколькими предприятиями.Главной причиной роста инвестиций в 2025 году называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестиций.Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 685,7 миллиона долларов, что на 25,9% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 16,4% и составили 1,6 миллиарда долларов.Инвестиции также поступили из Мальты, Израиля, Нидерландов, США, России, Германии, Испании и других стран.Куда вкладывают?Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами.Инвестиции также вкладывали в обрабатывающую промышленность, транспорт, энергетику, сферы информации и коммуникаций и т. д.Сакстат уточнил объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Грузию с 2021 года. Цифры изменились за счет уточнения объемов капитала и кредитов, предоставленных несколькими предприятиями.Инвестиционная политикаСогласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов. Но уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/02/285397758_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_1e5a6712360e114fd8c5ab0b0bc8ff4e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
В Грузии уточнили объем иностранных инвестиций за 2025 год
После уточнения объем прямых иностранных инвестиций за прошлый год вырос на 0,2 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2025 году, по уточненным данным, вырос на 19,3% по сравнению с уточненным показателем 2024 года и составил 1,9 миллиарда долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По предварительным данным, обнародованным ранее, инвестиции в Грузию в 2025 году составили 1,7 миллиарда долларов, что на 12,5% меньше уточненного показателя.
По информации "Сакстата", основной причиной соответствующих изменений стало уточнение показателей реинвестиций и объема кредитов несколькими предприятиями.
Главной причиной роста инвестиций в 2025 году называется увеличение показателей акционерного капитала и реинвестиций.
Согласно статистике, в прошлом году акционерный капитал составил 685,7 миллиона долларов, что на 25,9% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в этот период реинвестиции выросли на 16,4% и составили 1,6 миллиарда долларов.
Инвестиции в Грузию в 2025 году
Тройка стран-лидеров
Страна
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Великобритания
426,6
22,4
Азербайджан
214,4
11,3
Турция
202,4
10,6
Инвестиции также поступили из Мальты, Израиля, Нидерландов, США, России, Германии, Испании и других стран.
Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в 2025 году были финансовая и страховая деятельность, недвижимость, а также водоснабжение и управление отходами.
Инвестиции в Грузию в 2025 году
Тройка отраслей-лидеров
Отрасль
Объем, млн долларов
Доля в инвестициях, %
Финансовая и страховая деятельность
633,2
33,3
Недвижимость
254,7
13,4
Торговля
191,1
10,1
Инвестиции также вкладывали в обрабатывающую промышленность, транспорт, энергетику, сферы информации и коммуникаций и т. д.
Сакстат уточнил объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Грузию с 2021 года. Цифры изменились за счет уточнения объемов капитала и кредитов, предоставленных несколькими предприятиями.
Прямые иностранные инвестиции в 2021-2025 годах
Год
Объем, млн долларов
Рост, %
2021
1 293,6
116,9
2022
2 258,3
74,6
2023
2 069,8
-8,3
2024
1 592,7
-23,1
2025
1 900,4
19,3
Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована.
При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления.
Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС.
В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития.
На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 56,4% по сравнению с 2019 годом и составил 596,2 миллиона долларов. Но уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,3 миллиарда долларов.