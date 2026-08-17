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Жертвами семейного насилия в Грузии за полгода стали более 3 тысяч женщин

Жертвами семейного насилия в Грузии за полгода стали более 3 тысяч женщин

Sputnik Грузия

Чаще всего к насилию в стране прибегают мужчины в возрасте от 25 до 44 лет 17.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-17T15:55+0400

2026-08-17T15:55+0400

2026-08-17T15:55+0400

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семейное насилие

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ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Официальный статус жертвы семейного насилия в Грузии в период с 1 января по 30 июня 2026 года получили 3 032 женщины и 573 мужчины, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". Семейное насилие в Грузии является уголовным преступлением. Под "семейным насилием" подразумевается насилие одного члена семьи в отношении другого, систематические оскорбления, шантаж, унижения, повлекшие физическую боль или страдания и не повлекшие серьезного вреда здоровью. При этом любое преступление, совершенное в отношении члена семьи, наказывается строже, чем в других случаях. По данным МВД Грузии, за первые шесть месяцев 2026 года в стране было возбуждено 1 641 уголовное дело по статье "Семейное насилие", из которых раскрыто 87,9%. При этом основной вид насилия в отношении членов семьи в Грузии – это психологическое насилие, ему подверглись 3 599 человек. На втором месте – физическое насилие (913 случаев), на третьем – халатность (49 случаев). Чаще всего к насилию в Грузии прибегают мужчины в возрасте от 25 до 44 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, сакстат, насилие, семейное насилие