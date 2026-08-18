Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты

Климатологи сходятся во мнении: экстремальная жара, охватившая Европу и другие регионы летом 2026 года, – это не разовая аномалия, а звено в цепи долгосрочных климатических изменений. По данным международной группы исследователей World Weather Attribution, частота и интенсивность засушливых периодов в Западной Европе выросли в разы именно из-за накопленного эффекта глобального потепления. То, что раньше случалось раз в десятилетие, теперь становится нормой.Важную роль в нынешней климатической картине играет природный феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его влияние на Европу не прямое. Как поясняют эксперты, Эль-Ниньо не нагревает европейский континент напрямую. Вместо этого он перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы, меняя траектории воздушных масс и океанских течений. Эти сдвиги приводят к тому, что в одних регионах устанавливается аномальная жара, в других – затяжные ливни, а в третьих – разрушительные ураганы.Иными словами, Эль-Ниньо выступает в роли "умножителя угроз": он не создает жару с нуля, но значительно усиливает уже существующие климатические аномалии, делая их более продолжительными и разрушительными.
Аномальная жара и рекордная нехватка осадков ударили по сельскому хозяйству, энергетике и судоходству сразу в нескольких регионах мира – от Европы до Юго-Восточной Азии и Африки
Климатологи сходятся во мнении: экстремальная жара, охватившая Европу и другие регионы летом 2026 года, – это не разовая аномалия, а звено в цепи долгосрочных климатических изменений. По данным международной группы исследователей World Weather Attribution, частота и интенсивность засушливых периодов в Западной Европе выросли в разы именно из-за накопленного эффекта глобального потепления. То, что раньше случалось раз в десятилетие, теперь становится нормой.
Важную роль в нынешней климатической картине играет природный феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его влияние на Европу не прямое. Как поясняют эксперты, Эль-Ниньо не нагревает европейский континент напрямую. Вместо этого он перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы, меняя траектории воздушных масс и океанских течений. Эти сдвиги приводят к тому, что в одних регионах устанавливается аномальная жара, в других – затяжные ливни, а в третьих – разрушительные ураганы.
Иными словами, Эль-Ниньо выступает в роли "умножителя угроз": он не создает жару с нуля, но значительно усиливает уже существующие климатические аномалии, делая их более продолжительными и разрушительными.
На снимках со спутника Copernicus Sentinel–2 показан участок реки Дунай примерно в 45 км к северу от венгерской столицы Будапешта. Слева – спутниковый снимок от 9 августа 2025 года, на котором река протекает через летний пейзаж с желтыми и зелеными полями. На снимке справа – тот же участок реки 4 августа 2026 года, где уровень Дуная заметно ниже, видны песчаные отмели, а местность гораздо суше.
На снимках со спутника Copernicus Sentinel–2 показан участок реки Дунай примерно в 45 км к северу от венгерской столицы Будапешта. Слева – спутниковый снимок от 9 августа 2025 года, на котором река протекает через летний пейзаж с желтыми и зелеными полями. На снимке справа – тот же участок реки 4 августа 2026 года, где уровень Дуная заметно ниже, видны песчаные отмели, а местность гораздо суше.