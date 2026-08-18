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Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты

Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты

Sputnik Грузия

Аномальная жара и рекордная нехватка осадков ударили по сельскому хозяйству, энергетике и судоходству сразу в нескольких регионах мира – от Европы до... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T16:33+0400

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Климатологи сходятся во мнении: экстремальная жара, охватившая Европу и другие регионы летом 2026 года, – это не разовая аномалия, а звено в цепи долгосрочных климатических изменений. По данным международной группы исследователей World Weather Attribution, частота и интенсивность засушливых периодов в Западной Европе выросли в разы именно из-за накопленного эффекта глобального потепления. То, что раньше случалось раз в десятилетие, теперь становится нормой.Важную роль в нынешней климатической картине играет природный феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его влияние на Европу не прямое. Как поясняют эксперты, Эль-Ниньо не нагревает европейский континент напрямую. Вместо этого он перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы, меняя траектории воздушных масс и океанских течений. Эти сдвиги приводят к тому, что в одних регионах устанавливается аномальная жара, в других – затяжные ливни, а в третьих – разрушительные ураганы.Иными словами, Эль-Ниньо выступает в роли "умножителя угроз": он не создает жару с нуля, но значительно усиливает уже существующие климатические аномалии, делая их более продолжительными и разрушительными.

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