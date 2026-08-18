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https://sputnik-georgia.ru/20260818/300171652.html
Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты
Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты
Sputnik Грузия
Аномальная жара и рекордная нехватка осадков ударили по сельскому хозяйству, энергетике и судоходству сразу в нескольких регионах мира – от Европы до... 18.08.2026, Sputnik Грузия
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Климатологи сходятся во мнении: экстремальная жара, охватившая Европу и другие регионы летом 2026 года, – это не разовая аномалия, а звено в цепи долгосрочных климатических изменений. По данным международной группы исследователей World Weather Attribution, частота и интенсивность засушливых периодов в Западной Европе выросли в разы именно из-за накопленного эффекта глобального потепления. То, что раньше случалось раз в десятилетие, теперь становится нормой.Важную роль в нынешней климатической картине играет природный феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его влияние на Европу не прямое. Как поясняют эксперты, Эль-Ниньо не нагревает европейский континент напрямую. Вместо этого он перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы, меняя траектории воздушных масс и океанских течений. Эти сдвиги приводят к тому, что в одних регионах устанавливается аномальная жара, в других – затяжные ливни, а в третьих – разрушительные ураганы.Иными словами, Эль-Ниньо выступает в роли "умножителя угроз": он не создает жару с нуля, но значительно усиливает уже существующие климатические аномалии, делая их более продолжительными и разрушительными.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, европа, тихий океан, пуэрто-рико
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, европа, тихий океан, пуэрто-рико

Земля просит воды: как жара и засуха меняют природные ландшафты

16:33 18.08.2026 (обновлено: 16:39 18.08.2026)
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Аномальная жара и рекордная нехватка осадков ударили по сельскому хозяйству, энергетике и судоходству сразу в нескольких регионах мира – от Европы до Юго-Восточной Азии и Африки
Климатологи сходятся во мнении: экстремальная жара, охватившая Европу и другие регионы летом 2026 года, – это не разовая аномалия, а звено в цепи долгосрочных климатических изменений. По данным международной группы исследователей World Weather Attribution, частота и интенсивность засушливых периодов в Западной Европе выросли в разы именно из-за накопленного эффекта глобального потепления. То, что раньше случалось раз в десятилетие, теперь становится нормой.
Важную роль в нынешней климатической картине играет природный феномен Эль-Ниньо – колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Однако его влияние на Европу не прямое. Как поясняют эксперты, Эль-Ниньо не нагревает европейский континент напрямую. Вместо этого он перестраивает глобальную циркуляцию атмосферы, меняя траектории воздушных масс и океанских течений. Эти сдвиги приводят к тому, что в одних регионах устанавливается аномальная жара, в других – затяжные ливни, а в третьих – разрушительные ураганы.
Иными словами, Эль-Ниньо выступает в роли "умножителя угроз": он не создает жару с нуля, но значительно усиливает уже существующие климатические аномалии, делая их более продолжительными и разрушительными.
© REUTERS Ricardo Arduengo

Пересохшее и потрескавшееся русло реки Ла-Плата во время засухи в городе Баямон, Пуэрто-Рико.

Пересохшее и потрескавшееся русло реки Ла-Плата во время засухи в городе Баямон, Пуэрто-Рико. - Sputnik Грузия
1/10
© REUTERS Ricardo Arduengo

Пересохшее и потрескавшееся русло реки Ла-Плата во время засухи в городе Баямон, Пуэрто-Рико.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Женщина в парке Лондона во время засухи.

Женщина в парке Лондона во время засухи. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Женщина в парке Лондона во время засухи.

© AP Photo / Virginia Mayo

Фермер осматривает пострадавшее от засухи картофельное поле в Портвлите, Нидерланды.

Фермер осматривает пострадавшее от засухи картофельное поле в Портвлите, Нидерланды. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Virginia Mayo

Фермер осматривает пострадавшее от засухи картофельное поле в Портвлите, Нидерланды.

© REUTERS Zorana Jevtic

Азиатский буйвол валяется в грязи, оставшейся после высыхания озера из-за жары, охватившей Европу, на ферме в Кничанине, Сербия.

Азиатский буйвол валяется в грязи, оставшейся после высыхания озера из-за жары, охватившей Европу, на ферме в Кничанине, Сербия. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Zorana Jevtic

Азиатский буйвол валяется в грязи, оставшейся после высыхания озера из-за жары, охватившей Европу, на ферме в Кничанине, Сербия.

© REUTERS Ricardo Arduengo

Плотина Каррайсо и низкий уровень воды в реке ниже по течению во время засухи в Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико.

Плотина Каррайсо и низкий уровень воды в реке ниже по течению во время засухи в Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Ricardo Arduengo

Плотина Каррайсо и низкий уровень воды в реке ниже по течению во время засухи в Трухильо-Альто, Пуэрто-Рико.

© REUTERS Willy Kurniawan

Мужчина держит в руках самодельную золу, которую используют для очистки морской воды в процессе производства соли, у пруда в деревне Пенгаренган, Чиребон, провинция Западная Ява, Индонезия.

Мужчина держит в руках самодельную золу, которую используют для очистки морской воды в процессе производства соли, у пруда в деревне Пенгаренган, Чиребон, провинция Западная Ява, Индонезия. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Willy Kurniawan

Мужчина держит в руках самодельную золу, которую используют для очистки морской воды в процессе производства соли, у пруда в деревне Пенгаренган, Чиребон, провинция Западная Ява, Индонезия.

CC BY-SA 3.0 IGO / Copernicus Sentinel data (2025/26)/ESA / Danube’s waters fall to record lows

На снимках со спутника Copernicus Sentinel–2 показан участок реки Дунай примерно в 45 км к северу от венгерской столицы Будапешта.
Слева – спутниковый снимок от 9 августа 2025 года, на котором река протекает через летний пейзаж с желтыми и зелеными полями. На снимке справа – тот же участок реки 4 августа 2026 года, где уровень Дуная заметно ниже, видны песчаные отмели, а местность гораздо суше.

На снимках со спутника Copernicus Sentinel–2 показан участок реки Дунай примерно в 45 км к северу от венгерской столицы Будапешта.Слева – спутниковый снимок от 9 августа 2025 года, на котором река протекает через летний пейзаж с желтыми и зелеными полями. На снимке справа – тот же участок реки 4 августа 2026 года, где уровень Дуная заметно ниже, видны песчаные отмели, а местность гораздо суше. - Sputnik Грузия
7/10
CC BY-SA 3.0 IGO / Copernicus Sentinel data (2025/26)/ESA / Danube’s waters fall to record lows

На снимках со спутника Copernicus Sentinel–2 показан участок реки Дунай примерно в 45 км к северу от венгерской столицы Будапешта.
Слева – спутниковый снимок от 9 августа 2025 года, на котором река протекает через летний пейзаж с желтыми и зелеными полями. На снимке справа – тот же участок реки 4 августа 2026 года, где уровень Дуная заметно ниже, видны песчаные отмели, а местность гораздо суше.

© REUTERS Stephanie Lecocq

Кукурузное поле в Либурне, недалеко от Бордо, во время жары и засухи во Франции.

Кукурузное поле в Либурне, недалеко от Бордо, во время жары и засухи во Франции. - Sputnik Грузия
8/10
© REUTERS Stephanie Lecocq

Кукурузное поле в Либурне, недалеко от Бордо, во время жары и засухи во Франции.

© REUTERS Remo Casilli

Владелец рисового хозяйства, пострадавшего от засухи, в Бреме, Италия.

Владелец рисового хозяйства, пострадавшего от засухи, в Бреме, Италия. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Remo Casilli

Владелец рисового хозяйства, пострадавшего от засухи, в Бреме, Италия.

© AP Photo / Kwiyeon Ha

Церковь Всех Святых в лондонском районе Блэкхит, окруженная высохшей растительностью на фоне жаркой и сухой погоды.

Церковь Всех Святых в лондонском районе Блэкхит, окруженная высохшей растительностью на фоне жаркой и сухой погоды. - Sputnik Грузия
10/10
© AP Photo / Kwiyeon Ha

Церковь Всех Святых в лондонском районе Блэкхит, окруженная высохшей растительностью на фоне жаркой и сухой погоды.

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