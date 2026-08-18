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СВО: ореховский капкан для ВСУ захлопывается
СВО: ореховский капкан для ВСУ захлопывается
Sputnik Грузия
Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих и многообещающих для развития российского наступления, отмечает военный обозреватель Sputnik... 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T22:10+0400
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Войска 5-й гвардейской армии решительно ломают оборону и рубят логистику противника в районе села Новосолошино. Методично "разбирают" украинскую "фортецю" Орехов, готовятся к решающему броску на север, и освобождению города Запорожье.Российское наступление в Запорожской области развивается в высоком темпе. Штурмовые группы 5-й гвардейской армии зашли в Орехов с юго-востока, от Новоданиловки. В городе завязались ожесточенные бои. Линия боевого соприкосновения проходит западнее улицы "Героев АТО", в районе ПТУ № 33. Полное освобождение Орехова потребует усилий, ведь противник за четыре года войны создал здесь мощный укрепрайон с большим количеством железобетонных подземных сооружений. Украинское командование лихорадочно пытается перебросить на ореховское направление все доступные резервы ВСУ. Не позволяет логистика.Восточнее Орехова российские войска освободили более 70 процентов территории Малой Токмачки – линия боестолкновений проходит по улице Молодежной, в западной части села. Сопротивление ВСУ бесперспективно. Отступить бандеровцы могут только через Преображенку, расположенную на противоположном берегу реки Конка. Пожалуй, только вплавь – уничтожены все переправы. Ситуация для противника ухудшается.Освобождение 17 августа села Новосолошино "отрубило" важную линию логистики противника Новониколаевка – Орехов (автотрасса Т0408), и открыло российским войскам оперативный простор в западном направлении: до Камышевахи напрямую – 27 км, и на пути только одно село – Желтая Круча. Все видят и понимают, что ореховский капкан для ВСУ захлопывается, вопреки заявлениям Киева об успехе контрнаступления и "выравнивании" фронта.ВС России 18 августа нанесли групповые удары по объектам в оперативном тылу противника, включая Запорожский завод высоковольтной аппаратуры, где выпускали продукцию для восстановления энергетических объектов критической инфраструктуры Украины. Днем ранее ВКС России ударили авиабомбами большого калибра с УМПК по мостам через Днепр в городе Запорожье.Украинские пропагандисты признали: "Россия уничтожает нашу инфраструктуру в значительно больших масштабах, чем мы", а зрелищные удары по торговым складам – не признак перелома. Даже известный германский русофоб Юлиан Рёпке подтвердил отсутствие успехов ВСУ.Худшее впередиЗападные аналитики констатировали: Российская армия начала штурм Орехова. И более того, Россия ведет "непрерывное наступление на чрезвычайно широком фронте – протяженностью около 1000 км". Суровый прогноз американского военного эксперта Дэниела Дэвиса: "Украину ждут проблемы невиданного масштаба".Профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Fatto Quotidiano насмешливо констатировал: "Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет? Зеленский, должно быть, произвел расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе, к ежедневным призывам к прекращению огня… Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Побеждает тот, кто отказывается".Хорватское издание Geopolitika.news заметило: "У Европы нет стратегии по конфликту на Украине, есть только желания. Вследствие этого нет и точных ответов на вопрос, как быть, если Россия обострит конфликт не только на территории Украины, но и в соседних с ней европейских государствах.Вся европейская "стратегия" основана на уверенности в "нерешительности" Владимира Путина. Такой подход грозит европейцам большими проблемами".Действительно, после сообщений о поставках британских дронов украинской армии для ударов по российской территории Москва направила жесткое предупреждение Лондону: "Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена".Большие проблемы могут появиться не только у европейских "ястребов". Россия направила официальный запрос в Госдепартамент США с требованием объяснений: какую именно разведывательную информацию американцы передают украинской стороне, и насколько глубоко Вашингтон вовлечен в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако всем известно: войска и военные объекты США "священной коровой" не являются (вспоминаем Иран, Афганистан, Вьетнам, Корею). По данным Минобороны РФ, на украинском ТВД только к весне 2024 года было уничтожено свыше 5 900 иностранных наемников, включая американских "добровольцев".Замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий жалобно заявил: "На поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь", а в планах российского Генерального штаба – завершение освобождения Донбасса до конца 2026 года. Аналитики ГУР пытаются предсказать некую "новую мобилизацию", которая России вовсе не требуется для роста количества и качества ракетных ударов, для необратимого освобождения новых регионов, для создания приграничных зон безопасности на украинской территории, и для продолжения блокады натовской черноморской логистики – до капитуляции Запада и его прокси-войска. Бандеровцы обречены.Цели и задачи российской СВО на Украине неизменны. Технологический и географический масштаб боевых действий зависит от степени безрассудства лидеров США и НАТО, которые однажды решили повоевать с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции
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в мире, россия, политика, украина, сша, киев, владимир путин, сергей лавров, вкс, минобороны рф, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
в мире, россия, политика, украина, сша, киев, владимир путин, сергей лавров, вкс, минобороны рф, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины
СВО: ореховский капкан для ВСУ захлопывается
22:10 18.08.2026 (обновлено: 22:28 18.08.2026)
Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих и многообещающих для развития российского наступления, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко
Войска 5-й гвардейской армии решительно ломают оборону и рубят логистику противника в районе села Новосолошино. Методично "разбирают" украинскую "фортецю" Орехов, готовятся к решающему броску на север, и освобождению города Запорожье.
Российское наступление в Запорожской области развивается в высоком темпе. Штурмовые группы 5-й гвардейской армии зашли в Орехов с юго-востока, от Новоданиловки. В городе завязались ожесточенные бои. Линия боевого соприкосновения проходит западнее улицы "Героев АТО", в районе ПТУ № 33. Полное освобождение Орехова потребует усилий, ведь противник за четыре года войны создал здесь мощный укрепрайон с большим количеством железобетонных подземных сооружений. Украинское командование лихорадочно пытается перебросить на ореховское направление все доступные резервы ВСУ. Не позволяет логистика.
Восточнее Орехова российские войска освободили более 70 процентов территории Малой Токмачки – линия боестолкновений проходит по улице Молодежной, в западной части села. Сопротивление ВСУ бесперспективно. Отступить бандеровцы могут только через Преображенку, расположенную на противоположном берегу реки Конка. Пожалуй, только вплавь – уничтожены все переправы. Ситуация для противника ухудшается.
Освобождение 17 августа села Новосолошино "отрубило" важную линию логистики противника Новониколаевка – Орехов (автотрасса Т0408), и открыло российским войскам оперативный простор в западном направлении: до Камышевахи напрямую – 27 км, и на пути только одно село – Желтая Круча. Все видят и понимают, что ореховский капкан для ВСУ захлопывается, вопреки заявлениям Киева об успехе контрнаступления и "выравнивании" фронта.
ВС России 18 августа нанесли групповые удары по объектам в оперативном тылу противника, включая Запорожский завод высоковольтной аппаратуры, где выпускали продукцию для восстановления энергетических объектов критической инфраструктуры Украины. Днем ранее ВКС России ударили авиабомбами большого калибра с УМПК по мостам через Днепр в городе Запорожье.
Украинские пропагандисты признали: "Россия уничтожает нашу инфраструктуру в значительно больших масштабах, чем мы", а зрелищные удары по торговым складам – не признак перелома. Даже известный германский русофоб Юлиан Рёпке подтвердил отсутствие успехов ВСУ.
Западные аналитики констатировали: Российская армия начала штурм Орехова. И более того, Россия ведет "непрерывное наступление на чрезвычайно широком фронте – протяженностью около 1000 км". Суровый прогноз американского военного эксперта Дэниела Дэвиса: "Украину ждут проблемы невиданного масштаба".
Профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Fatto Quotidiano насмешливо констатировал: "Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет? Зеленский, должно быть, произвел расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе, к ежедневным призывам к прекращению огня… Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Побеждает тот, кто отказывается".
Хорватское издание Geopolitika.news заметило: "У Европы нет стратегии по конфликту на Украине, есть только желания. Вследствие этого нет и точных ответов на вопрос, как быть, если Россия обострит конфликт не только на территории Украины, но и в соседних с ней европейских государствах.Вся европейская "стратегия" основана на уверенности в "нерешительности" Владимира Путина. Такой подход грозит европейцам большими проблемами".
Действительно, после сообщений о поставках британских дронов украинской армии для ударов по российской территории Москва направила жесткое предупреждение Лондону: "Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена".
Большие проблемы могут появиться не только у европейских "ястребов". Россия направила официальный запрос в Госдепартамент США с требованием объяснений: какую именно разведывательную информацию американцы передают украинской стороне, и насколько глубоко Вашингтон вовлечен в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако всем известно: войска и военные объекты США "священной коровой" не являются (вспоминаем Иран, Афганистан, Вьетнам, Корею). По данным Минобороны РФ, на украинском ТВД только к весне 2024 года было уничтожено свыше 5 900 иностранных наемников, включая американских "добровольцев".
Замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий жалобно заявил: "На поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь", а в планах российского Генерального штаба – завершение освобождения Донбасса до конца 2026 года. Аналитики ГУР пытаются предсказать некую "новую мобилизацию", которая России вовсе не требуется для роста количества и качества ракетных ударов, для необратимого освобождения новых регионов, для создания приграничных зон безопасности на украинской территории, и для продолжения блокады натовской черноморской логистики – до капитуляции Запада и его прокси-войска. Бандеровцы обречены.
Цели и задачи российской СВО на Украине неизменны. Технологический и географический масштаб боевых действий зависит от степени безрассудства лидеров США и НАТО, которые однажды решили повоевать с Россией.
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Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции