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СВО: ореховский капкан для ВСУ захлопывается

СВО: ореховский капкан для ВСУ захлопывается

Sputnik Грузия

Запорожский участок фронта остается одним из самых горячих и многообещающих для развития российского наступления, отмечает военный обозреватель Sputnik... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T22:10+0400

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Войска 5-й гвардейской армии решительно ломают оборону и рубят логистику противника в районе села Новосолошино. Методично "разбирают" украинскую "фортецю" Орехов, готовятся к решающему броску на север, и освобождению города Запорожье.Российское наступление в Запорожской области развивается в высоком темпе. Штурмовые группы 5-й гвардейской армии зашли в Орехов с юго-востока, от Новоданиловки. В городе завязались ожесточенные бои. Линия боевого соприкосновения проходит западнее улицы "Героев АТО", в районе ПТУ № 33. Полное освобождение Орехова потребует усилий, ведь противник за четыре года войны создал здесь мощный укрепрайон с большим количеством железобетонных подземных сооружений. Украинское командование лихорадочно пытается перебросить на ореховское направление все доступные резервы ВСУ. Не позволяет логистика.Восточнее Орехова российские войска освободили более 70 процентов территории Малой Токмачки – линия боестолкновений проходит по улице Молодежной, в западной части села. Сопротивление ВСУ бесперспективно. Отступить бандеровцы могут только через Преображенку, расположенную на противоположном берегу реки Конка. Пожалуй, только вплавь – уничтожены все переправы. Ситуация для противника ухудшается.Освобождение 17 августа села Новосолошино "отрубило" важную линию логистики противника Новониколаевка – Орехов (автотрасса Т0408), и открыло российским войскам оперативный простор в западном направлении: до Камышевахи напрямую – 27 км, и на пути только одно село – Желтая Круча. Все видят и понимают, что ореховский капкан для ВСУ захлопывается, вопреки заявлениям Киева об успехе контрнаступления и "выравнивании" фронта.ВС России 18 августа нанесли групповые удары по объектам в оперативном тылу противника, включая Запорожский завод высоковольтной аппаратуры, где выпускали продукцию для восстановления энергетических объектов критической инфраструктуры Украины. Днем ранее ВКС России ударили авиабомбами большого калибра с УМПК по мостам через Днепр в городе Запорожье.Украинские пропагандисты признали: "Россия уничтожает нашу инфраструктуру в значительно больших масштабах, чем мы", а зрелищные удары по торговым складам – не признак перелома. Даже известный германский русофоб Юлиан Рёпке подтвердил отсутствие успехов ВСУ.Худшее впередиЗападные аналитики констатировали: Российская армия начала штурм Орехова. И более того, Россия ведет "непрерывное наступление на чрезвычайно широком фронте – протяженностью около 1000 км". Суровый прогноз американского военного эксперта Дэниела Дэвиса: "Украину ждут проблемы невиданного масштаба".Профессор политологии римского университета Luiss Алессандро Орсини в статье для газеты Fatto Quotidiano насмешливо констатировал: "Постепенное истощение ракет Patriot и солдат – это петля для Зеленского. Сколько времени это займет? Зеленский, должно быть, произвел расчет, если перешел от абсолютной уверенности в победе, к ежедневным призывам к прекращению огня… Проигрывает тот, кто просит заморозить конфликт. Побеждает тот, кто отказывается".Хорватское издание Geopolitika.news заметило: "У Европы нет стратегии по конфликту на Украине, есть только желания. Вследствие этого нет и точных ответов на вопрос, как быть, если Россия обострит конфликт не только на территории Украины, но и в соседних с ней европейских государствах.Вся европейская "стратегия" основана на уверенности в "нерешительности" Владимира Путина. Такой подход грозит европейцам большими проблемами".Действительно, после сообщений о поставках британских дронов украинской армии для ударов по российской территории Москва направила жесткое предупреждение Лондону: "Чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террористической машины Киева, тем выше будет цена".Большие проблемы могут появиться не только у европейских "ястребов". Россия направила официальный запрос в Госдепартамент США с требованием объяснений: какую именно разведывательную информацию американцы передают украинской стороне, и насколько глубоко Вашингтон вовлечен в организацию ударов по гражданским объектам на территории России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не выдвигает ультиматумов, однако всем известно: войска и военные объекты США "священной коровой" не являются (вспоминаем Иран, Афганистан, Вьетнам, Корею). По данным Минобороны РФ, на украинском ТВД только к весне 2024 года было уничтожено свыше 5 900 иностранных наемников, включая американских "добровольцев".Замначальника украинской военной разведки Вадим Скибицкий жалобно заявил: "На поле боя нет никаких признаков, указывающих на готовность России прекратить огонь", а в планах российского Генерального штаба – завершение освобождения Донбасса до конца 2026 года. Аналитики ГУР пытаются предсказать некую "новую мобилизацию", которая России вовсе не требуется для роста количества и качества ракетных ударов, для необратимого освобождения новых регионов, для создания приграничных зон безопасности на украинской территории, и для продолжения блокады натовской черноморской логистики – до капитуляции Запада и его прокси-войска. Бандеровцы обречены.Цели и задачи российской СВО на Украине неизменны. Технологический и географический масштаб боевых действий зависит от степени безрассудства лидеров США и НАТО, которые однажды решили повоевать с Россией.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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