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Адвокат пытался подкупить свидетелей по делу о насилии над несовершеннолетней в Аджарии
Адвокат пытался подкупить свидетелей по делу о насилии над несовершеннолетней в Аджарии
Sputnik Грузия
Пытаясь смягчить наказание своему подзащитному, обвиняемому в насилии над несовершеннолетней, адвокат сам оказался фигурантом уголовного дела 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Прокуратура Аджарии задержала адвоката по делу о насилии над несовершеннолетней – по данным следствия, он предлагал деньги свидетелям потерпевшей за изменение показаний в пользу своего подзащитного.Как установило следствие, адвокат обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к половому контакту, стремясь добиться для своего подзащитного более мягкого наказания, предложил подруге и матери потерпевшей изменить свои показания. В частности, он предложил предоставить следствию ложные сведения в обмен на деньги и другую материальную выгоду. Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Грузии – "Оказание давления на свидетеля или потерпевшего". Ему грозит до шести лет тюрьмы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, аджария
Адвокат пытался подкупить свидетелей по делу о насилии над несовершеннолетней в Аджарии
17:58 18.08.2026 (обновлено: 18:05 18.08.2026)
Пытаясь смягчить наказание своему подзащитному, обвиняемому в насилии над несовершеннолетней, адвокат сам оказался фигурантом уголовного дела
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Прокуратура Аджарии задержала адвоката по делу о насилии над несовершеннолетней – по данным следствия, он предлагал деньги свидетелям потерпевшей за изменение показаний в пользу своего подзащитного.
Как установило следствие, адвокат обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к половому контакту, стремясь добиться для своего подзащитного более мягкого наказания, предложил подруге и матери потерпевшей изменить свои показания.
В частности, он предложил предоставить следствию ложные сведения в обмен на деньги и другую материальную выгоду.
Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Грузии – "Оказание давления на свидетеля или потерпевшего". Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.