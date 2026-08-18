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Адвокат пытался подкупить свидетелей по делу о насилии над несовершеннолетней в Аджарии

Адвокат пытался подкупить свидетелей по делу о насилии над несовершеннолетней в Аджарии

Sputnik Грузия

Пытаясь смягчить наказание своему подзащитному, обвиняемому в насилии над несовершеннолетней, адвокат сам оказался фигурантом уголовного дела 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T17:58+0400

2026-08-18T17:58+0400

2026-08-18T18:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Прокуратура Аджарии задержала адвоката по делу о насилии над несовершеннолетней – по данным следствия, он предлагал деньги свидетелям потерпевшей за изменение показаний в пользу своего подзащитного.Как установило следствие, адвокат обвиняемого в принуждении несовершеннолетней к половому контакту, стремясь добиться для своего подзащитного более мягкого наказания, предложил подруге и матери потерпевшей изменить свои показания. В частности, он предложил предоставить следствию ложные сведения в обмен на деньги и другую материальную выгоду. Задержанному предъявлено обвинение по части 2 статьи 372 Уголовного кодекса Грузии – "Оказание давления на свидетеля или потерпевшего". Ему грозит до шести лет тюрьмы. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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