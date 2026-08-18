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Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер
Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер
Sputnik Грузия
Шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением", заявил Ираклий Кобахидзе 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T12:14+0400
2026-08-18T12:28+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Благодаря подписанию царем Ираклием II Георгиевского трактата Грузия сегодня является самобытной страной, основанной на христианских ценностях и национальных корнях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское царство переходило под протекторат России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией. Как отметил глава правительства, в конечном итоге шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением". По словам премьер-министра, в той конкретной исторической ситуации отношения с Российской империей для Грузии были не только вопросом выживания, но и единственным путем сохранения политической и культурной связи, ведущей к христианскому Западу. "С учетом исторического периода и тяжелейшего положения, в котором находилась Грузия, критика шагов, предпринятых Ираклием II, с сегодняшней точки зрения совершенно необоснованна, тем более что Ираклий II действовал и принимал решения исходя из единственного мотива – спасения страны, ее государственности и будущего", – подчеркнул Кобахидзе. Царь Ираклий II Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана Ираклий, крайне остро переживавший разорение своей страны, удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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георгиевский трактат, грузия, новости, мцхета, телави, ираклий кобахидзе, соломон i, политика
георгиевский трактат, грузия, новости, мцхета, телави, ираклий кобахидзе, соломон i, политика

Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер

12:14 18.08.2026 (обновлено: 12:28 18.08.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2026
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением", заявил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Благодаря подписанию царем Ираклием II Георгиевского трактата Грузия сегодня является самобытной страной, основанной на христианских ценностях и национальных корнях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское царство переходило под протекторат России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией.
"Когда мы находились на грани жизни и смерти, благодаря этому шагу Ираклия II мы не только сохранились как нация, но и в конечном итоге победили, что лучше всего подтверждает тот факт, что сегодня Грузия является самобытной страной, основанной на христианских ценностях, национальных корнях и традиционной европейской культуре", — сказал на брифинге Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, в конечном итоге шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением".

"Грузия существовала в условиях постоянных нападений, войн и политического давления, что ставило под вопрос государственное и демографическое будущее страны. Именно с учетом этой исторической действительности следует оценивать решение, принятое Ираклием II, тем более на фоне того, что христианство для грузинского народа как в прошлом, так и сегодня было и остается одной из главнейших опор национальной и культурной идентичности", – отметил Кобахидзе.

По словам премьер-министра, в той конкретной исторической ситуации отношения с Российской империей для Грузии были не только вопросом выживания, но и единственным путем сохранения политической и культурной связи, ведущей к христианскому Западу.
"С учетом исторического периода и тяжелейшего положения, в котором находилась Грузия, критика шагов, предпринятых Ираклием II, с сегодняшней точки зрения совершенно необоснованна, тем более что Ираклий II действовал и принимал решения исходя из единственного мотива – спасения страны, ее государственности и будущего", – подчеркнул Кобахидзе.

Царь Ираклий II

Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет.
Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье.
Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами Царь Ираклий - последний лев Грузии в честь царя Эрекле II - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2026
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели.
Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана Ираклий, крайне остро переживавший разорение своей страны, удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года.
Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета.
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