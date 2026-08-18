Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер
12:14 18.08.2026 (обновлено: 12:28 18.08.2026)
© Courtesy of Irakli KobakhidzeПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
© Courtesy of Irakli Kobakhidze
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Шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением", заявил Ираклий Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Благодаря подписанию царем Ираклием II Георгиевского трактата Грузия сегодня является самобытной страной, основанной на христианских ценностях и национальных корнях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское царство переходило под протекторат России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией.
"Когда мы находились на грани жизни и смерти, благодаря этому шагу Ираклия II мы не только сохранились как нация, но и в конечном итоге победили, что лучше всего подтверждает тот факт, что сегодня Грузия является самобытной страной, основанной на христианских ценностях, национальных корнях и традиционной европейской культуре", — сказал на брифинге Кобахидзе.
Как отметил глава правительства, в конечном итоге шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением".
"Грузия существовала в условиях постоянных нападений, войн и политического давления, что ставило под вопрос государственное и демографическое будущее страны. Именно с учетом этой исторической действительности следует оценивать решение, принятое Ираклием II, тем более на фоне того, что христианство для грузинского народа как в прошлом, так и сегодня было и остается одной из главнейших опор национальной и культурной идентичности", – отметил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, в той конкретной исторической ситуации отношения с Российской империей для Грузии были не только вопросом выживания, но и единственным путем сохранения политической и культурной связи, ведущей к христианскому Западу.
"С учетом исторического периода и тяжелейшего положения, в котором находилась Грузия, критика шагов, предпринятых Ираклием II, с сегодняшней точки зрения совершенно необоснованна, тем более что Ираклий II действовал и принимал решения исходя из единственного мотива – спасения страны, ее государственности и будущего", – подчеркнул Кобахидзе.
Царь Ираклий II
Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет.
Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье.
Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению.
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and YouthВыставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
Выставка с экспонатами "Царь Ираклий - последний лев Грузии" в честь царя Эрекле II
© Courtesy of Ministry of Culture Sport and Youth
В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели.
Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана Ираклий, крайне остро переживавший разорение своей страны, удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года.
Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета.