https://sputnik-georgia.ru/20260818/blagodarya-georgievskomu-traktatu-gruziya-sokhranila-sebya-kak-khristianskaya-strana--premer-300175515.html

Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер

Благодаря Георгиевскому трактату Грузия сохранила себя как христианская страна – премьер

Sputnik Грузия

Шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением", заявил Ираклий Кобахидзе 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T12:14+0400

2026-08-18T12:14+0400

2026-08-18T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Благодаря подписанию царем Ираклием II Георгиевского трактата Грузия сегодня является самобытной страной, основанной на христианских ценностях и национальных корнях, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. В 1783 году Ираклий II заключил с Российской империей Георгиевский трактат, по которому Картли-Кахетинское царство переходило под протекторат России. Тем самым завершились почти трехвековые попытки кахетинских царей заключить союз с Россией. Как отметил глава правительства, в конечном итоге шаг, предпринятый грузинским царем, оказался не просто оправданным, а "единственно правильным и безальтернативным решением". По словам премьер-министра, в той конкретной исторической ситуации отношения с Российской империей для Грузии были не только вопросом выживания, но и единственным путем сохранения политической и культурной связи, ведущей к христианскому Западу. "С учетом исторического периода и тяжелейшего положения, в котором находилась Грузия, критика шагов, предпринятых Ираклием II, с сегодняшней точки зрения совершенно необоснованна, тем более что Ираклий II действовал и принимал решения исходя из единственного мотива – спасения страны, ее государственности и будущего", – подчеркнул Кобахидзе. Царь Ираклий II Ираклия II грузинский народ полюбил уже смолоду и прозвал "Маленьким Кахи". Боевое крещение Ираклия состоялось в 1735 году в битве с дагестанскими абреками. Тогда ему было 15 лет. Целью Ираклия было объединение всех грузинских феодальных княжеств в единое государство, освобождение от ирано-турецкого владычества и усиление позиций Грузии в Закавказье. Он учредил регулярную грузинскую армию, занимался заселением пустующих районов Грузии, ограничил права феодалов нормами закона. Основал школы и семинарии в Тифлисе и Телави. Способствовал грузино-армянскому сближению. В 1790 году был инициатором заключения "Трактата Царей и Князей иверийских", который подписали сам Ираклий II, Соломон II, Григорий Дадиани и Симон Гуриели. Во время Крцанисской битвы, проигранной 5-тысячным грузинским войском 35 тысячам кызылбашей и иранцев, внуки силой увели 75-летнего Ираклия с поля боя. После нашествия Ага-Мухаммед хана Ираклий, крайне остро переживавший разорение своей страны, удалился в Телави, где и скончался 11 января 1798 года. Похоронен Ираклий II в Кафедральном патриаршем храме Светицховели во Мцхета. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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