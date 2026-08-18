Число совершенных иностранцами преступлений в России уменьшилось на 40%
14:41 18.08.2026 (обновлено: 18:55 18.08.2026)
© photo: Sputnik / Marina Makovetskaya/
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При этом количество выдворенных из РФ мигрантов увеличилось почти в 2 раза
ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. МВД России зафиксировало снижение на 40% количества преступлений, совершенных иностранными гражданами в течение первого полугода 2026 года. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в "Максе".
Это произошло благодаря расширению оснований для административного выдворения и новым полномочиям правоохранительных органов в миграционной сфере, которые позволили активнее выявлять и пресекать нарушения.
За шесть месяцев 2026 года правоохранительные органы приняли около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев из страны, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в Москве, согласно информации ФССП, число выдворенных за нарушение миграционного законодательства удвоилось – с 8,3 до 16 тыс. человек. Столица обеспечила треть всех выдворений по статье 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания/проживания в РФ").
До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП, однако в июле был принят федеральный закон, расширивший этот перечень до 45 статей – то есть в два раза.
За шесть месяцев 2026 года правоохранительные органы приняли около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев из страны, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в Москве, согласно информации ФССП, число выдворенных за нарушение миграционного законодательства удвоилось – с 8,3 до 16 тыс. человек. Столица обеспечила треть всех выдворений по статье 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания/проживания в РФ").
До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП, однако в июле был принят федеральный закон, расширивший этот перечень до 45 статей – то есть в два раза.
Накануне Минздрав РФ сообщило о нововведениях в прохождении медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Теперь информация о выявленных у иностранцев инфекционных заболеваниях, ВИЧ‑инфекции и фактах употребления наркотиков будут направляться в МВД и Роспотребнадзор не позднее 24 часов после оформления медицинского заключения.