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Число совершенных иностранцами преступлений в России уменьшилось на 40%

Число совершенных иностранцами преступлений в России уменьшилось на 40%

Sputnik Грузия

При этом количество выдворенных из РФ мигрантов увеличилось почти в 2 раза 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T14:41+0400

2026-08-18T14:41+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. МВД России зафиксировало снижение на 40% количества преступлений, совершенных иностранными гражданами в течение первого полугода 2026 года. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем канале в "Максе".Это произошло благодаря расширению оснований для административного выдворения и новым полномочиям правоохранительных органов в миграционной сфере, которые позволили активнее выявлять и пресекать нарушения. За шесть месяцев 2026 года правоохранительные органы приняли около 100 тыс. решений об административном выдворении иностранцев из страны, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только в Москве, согласно информации ФССП, число выдворенных за нарушение миграционного законодательства удвоилось – с 8,3 до 16 тыс. человек. Столица обеспечила треть всех выдворений по статье 18.8 КоАП ("Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания/проживания в РФ"). До недавнего времени выдворение как мера административного воздействия было предусмотрено в 22 статьях КоАП, однако в июле был принят федеральный закон, расширивший этот перечень до 45 статей – то есть в два раза.Накануне Минздрав РФ сообщило о нововведениях в прохождении медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Теперь информация о выявленных у иностранцев инфекционных заболеваниях, ВИЧ‑инфекции и фактах употребления наркотиков будут направляться в МВД и Роспотребнадзор не позднее 24 часов после оформления медицинского заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, минздрав, роспотребнадзор, государственная дума рф