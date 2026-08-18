https://sputnik-georgia.ru/20260818/dlya-nedavno-poluchivshikh-prava-v-gruzii-mogut-vvesti-bolee-strogie-mery-nakazaniya-300168827.html

Для недавно получивших права в Грузии могут ввести более строгие меры наказания

Для недавно получивших права в Грузии могут ввести более строгие меры наказания

Sputnik Грузия

Основная часть аварий с тяжкими последствиями приходится на такие нарушения, как превышение скорости, неправильный маневр при повороте, выезд на встречную... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T10:52+0400

2026-08-18T10:52+0400

2026-08-18T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Водителей, недавно получивших права в Грузии, может ждать более строгое наказание по сравнению с опытными водителями за нарушение правил дорожного движения, говорится в документе "Национальная стратегия безопасности дорожного движения на 2026-2030 годы". Правительство Грузии утвердило Национальную стратегию безопасности дорожного движения на 2026-2030 годы и план действий, предусматривающий сокращение числа пострадавших и погибших в результате ДТП на 25% к 2030 году. Рекомендация ввести дифференцированные наказания в зависимости от стажа вождения прописана в плане действий осуществления стратегии. Причиной введения испытательного срока для недавно получивших права называется то, что эта группа водителей представляет собой высокую группу риска, а ужесточение штрафов сможет сократить число нарушений и сформировать высокий стандарт ответственности. По данным МВД, за первые шесть месяцев 2026 года в Грузии произошло 1 267 аварий с тяжкими последствиями – в ДТП погиб 201 человек, пострадали 1 925. При этом число аварий по сравнению с аналогичным периодом 2025 года сократилось почти в два раза. Как отметило ведомство, основная часть аварий с тяжкими последствиями приходится на такие нарушения, как превышение скорости, неправильный маневр при повороте, выезд на встречную полосу и несоблюдение дистанции при движении. Наименьшее число аварий фиксируется при проезде перекрестков и при выполнении разворота автомобиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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