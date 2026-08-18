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Должность спецпредставителя по связям с Россией вакантна – премьер Грузии
Должность спецпредставителя по связям с Россией вакантна – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Каджая был назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией в марте 2024 года, сменив на этом посту Зураба Абашидзе 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T12:07+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Место специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ на сегодняшний день остается вакантным, прежний руководитель Георгий Каджая принял решение покинуть этот пост по собственному желанию, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Кобахидзе ответил на вопрос журналиста о работе Георгия Каджая. Представитель СМИ подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, общественность не получает никакой информации о встречах спецпредставителя с российской стороной. "Обновленной информации, похоже, у вас нет. На данном этапе это место вакантно. Господин Каджая перешел в другую сферу и покинул эту должность по собственному желанию. Сегодня это место вакантно", – сказал Кобахидзе.Георгий Каджая был назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией в марте 2024 года, сменив на этом посту Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией.Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, швейцария, тбилиси, георгий каджая, ираклий кобахидзе, зураб абашидзе, грузино-российские отношения
Должность спецпредставителя по связям с Россией вакантна – премьер Грузии
12:07 18.08.2026 (обновлено: 12:19 18.08.2026)
Каджая был назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией в марте 2024 года, сменив на этом посту Зураба Абашидзе
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Место специального представителя премьер-министра Грузии по связям с РФ на сегодняшний день остается вакантным, прежний руководитель Георгий Каджая принял решение покинуть этот пост по собственному желанию, заявил на брифинге премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе ответил на вопрос журналиста о работе Георгия Каджая. Представитель СМИ подчеркнул, что, в отличие от прошлых лет, общественность не получает никакой информации о встречах спецпредставителя с российской стороной.
"Обновленной информации, похоже, у вас нет. На данном этапе это место вакантно. Господин Каджая перешел в другую сферу и покинул эту должность по собственному желанию. Сегодня это место вакантно", – сказал Кобахидзе.
Георгий Каджая был назначен советником премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией в марте 2024 года, сменив на этом посту Зураба Абашидзе, который с 2012 года занимал должность спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией.
Ранее Каджая возглавлял секцию интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.