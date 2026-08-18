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Грузия рада туристам и хочет диалога с Россией – Метревели
Грузия рада туристам и хочет диалога с Россией – Метревели
Sputnik Грузия
Единственным путем преодоления Грузией масштабной военной пропаганды и угрозы "второго фронта" является активизация публичной дипломатии и прямой диалог с... 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T20:42+0400
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Об этом заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я хочу открыто сказать властям России, что мы хотим диалога с Россией, нормальных отношений с Россией. Это наша главная цель, и кроме диалога никакой альтернативы нет... Мы всегда должны говорить, и много веков мы вместе жили, рядом жили и должны продолжить мирно жить дальше", – заявил Метревели.По мнению политолога, местная радикальная оппозиция выступает в роли "западных агентов", чья цель – дестабилизация страны. Метревели подчеркнул, что никакой системной русофобии в Грузии не существует, а безопасность российских граждан полностью гарантирована, несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать обстановку в стране.Как заявил Метревели, в условиях пропаганды критически важна роль публичной дипломатии, независимых экспертов и честных СМИ.
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видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, мультимедиа, грузия, леван метревели, видео
видео, видео-новости из грузии, экспертное мнение, мультимедиа, грузия, леван метревели, видео

Грузия рада туристам и хочет диалога с Россией – Метревели

20:42 18.08.2026 (обновлено: 21:11 18.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Единственным путем преодоления Грузией масштабной военной пропаганды и угрозы "второго фронта" является активизация публичной дипломатии и прямой диалог с Москвой
Об этом заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

"Я хочу открыто сказать властям России, что мы хотим диалога с Россией, нормальных отношений с Россией. Это наша главная цель, и кроме диалога никакой альтернативы нет... Мы всегда должны говорить, и много веков мы вместе жили, рядом жили и должны продолжить мирно жить дальше", – заявил Метревели.

По мнению политолога, местная радикальная оппозиция выступает в роли "западных агентов", чья цель – дестабилизация страны. Метревели подчеркнул, что никакой системной русофобии в Грузии не существует, а безопасность российских граждан полностью гарантирована, несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать обстановку в стране.

Как заявил Метревели, в условиях пропаганды критически важна роль публичной дипломатии, независимых экспертов и честных СМИ.
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