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Грузия рада туристам и хочет диалога с Россией – Метревели

Грузия рада туристам и хочет диалога с Россией – Метревели

Sputnik Грузия

Единственным путем преодоления Грузией масштабной военной пропаганды и угрозы "второго фронта" является активизация публичной дипломатии и прямой диалог с... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T20:42+0400

2026-08-18T20:42+0400

2026-08-18T21:11+0400

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Об этом заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Я хочу открыто сказать властям России, что мы хотим диалога с Россией, нормальных отношений с Россией. Это наша главная цель, и кроме диалога никакой альтернативы нет... Мы всегда должны говорить, и много веков мы вместе жили, рядом жили и должны продолжить мирно жить дальше", – заявил Метревели.По мнению политолога, местная радикальная оппозиция выступает в роли "западных агентов", чья цель – дестабилизация страны. Метревели подчеркнул, что никакой системной русофобии в Грузии не существует, а безопасность российских граждан полностью гарантирована, несмотря на попытки внешних сил дестабилизировать обстановку в стране.Как заявил Метревели, в условиях пропаганды критически важна роль публичной дипломатии, независимых экспертов и честных СМИ.

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