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Грузия увеличила импорт персиков почти в три раза

Грузия увеличила импорт персиков почти в три раза

Sputnik Грузия

За первое полугодие 2025 года Грузия импортировала персиков и нектаринов на сумму 156,2 тысячи долларов 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T22:53+0400

2026-08-18T22:53+0400

2026-08-18T22:53+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Грузия импортировала 783 тонны персиков и нектаринов на сумму 423,1 тысячи долларов в первом полугодии 2026 года, что на 170,8% больше по сравнению с январем-июнем 2025 года, сообщается на сайте медиаплатформы BMG со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии. По данным статистики, за первое полугодие 2025 года Грузия импортировала персиков и нектаринов на сумму 156,2 тысячи долларов (336 тонн). Соответственно, цена выросла на 16%. Большая часть импорта персиков поступает из Турции, небольшая доля – из Нидерландов. Что касается экспорта, то он сократился примерно на 75%. За январь-июнь Грузия вывезла 802 тонны продукции на сумму 972,8 тысячи долларов, тогда как в аналогичный период прошлого года экспорт составлял 3,8 миллиона долларов и 3 151 тонну. Основными экспортными рынками для грузинских персиков являются две страны – Россия и Армения. В Россию в первом полугодии 2026 года вывезли 433 тонны персиков и нектаринов на сумму 582,7 тысячи долларов, а в Армению 369 тонн на 390,1 тысячи долларов. По итогам 2025 года экспорт персиков и нектаринов из Грузии составил 25,8 тысячи тонн, что на 17% больше, чем годом ранее. Общая стоимость экспорта достигла 32 млн долларов против 25 млн долларов в 2024 году (+28%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, новости, персики, сельское хозяйство грузии