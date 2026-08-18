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Как в Грузии работает проверка на наркотики? Новая статистика

Как в Грузии работает проверка на наркотики? Новая статистика

Sputnik Грузия

В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T21:22+0400

2026-08-18T21:22+0400

2026-08-18T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Факт употребления наркотических средств подтвердился у 77,3% лиц, проверенных полицейскими за первые шесть месяцев 2026 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с января по июнь включительно полиция проверила на факт употребления наркотиков 9 808 человек. В результате экспертизы положительный результат был у 7 577. Больше всего проверок проведено в Тбилиси. Из 3 167 проверенных лиц у 2 721 подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Шида Картли, где факт употребления наркотиков за шесть месяцев подтвердился у 765 из 1 026 проверенных. На третьем – Имерети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 817 человек из 1 201. В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Полиция в Грузии имеет право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней передать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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