https://sputnik-georgia.ru/20260818/kak-v-gruzii-rabotaet-proverka-na-narkotiki-novaya-statistika-300133988.html
Как в Грузии работает проверка на наркотики? Новая статистика
Как в Грузии работает проверка на наркотики? Новая статистика
Sputnik Грузия
В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T21:22+0400
2026-08-18T21:22+0400
2026-08-18T21:22+0400
грузия
новости
общество
имерети
тбилиси
наркопреступления в грузии
наркотики
наркополитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348193_0:3:1339:756_1920x0_80_0_0_726d99a617898216fc382155b2dd5eec.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Факт употребления наркотических средств подтвердился у 77,3% лиц, проверенных полицейскими за первые шесть месяцев 2026 года, говорится в материалах МВД Грузии. Всего в период с января по июнь включительно полиция проверила на факт употребления наркотиков 9 808 человек. В результате экспертизы положительный результат был у 7 577. Больше всего проверок проведено в Тбилиси. Из 3 167 проверенных лиц у 2 721 подтвердилось состояние наркотического опьянения. На втором месте – регион Шида Картли, где факт употребления наркотиков за шесть месяцев подтвердился у 765 из 1 026 проверенных. На третьем – Имерети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 817 человек из 1 201. В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних. Полиция в Грузии имеет право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней. Как проверяют на наркотики Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения. Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы. МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней передать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
имерети
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24834/81/248348193_24:0:1032:756_1920x0_80_0_0_0baf32c8861f51d926278ee592603384.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, имерети, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика
грузия, новости, общество, имерети, тбилиси, наркопреступления в грузии, наркотики, наркополитика
Как в Грузии работает проверка на наркотики? Новая статистика
В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Факт употребления наркотических средств подтвердился у 77,3% лиц, проверенных полицейскими за первые шесть месяцев 2026 года, говорится в материалах МВД Грузии.
Всего в период с января по июнь включительно полиция проверила на факт употребления наркотиков 9 808 человек. В результате экспертизы положительный результат был у 7 577.
Больше всего проверок проведено в Тбилиси. Из 3 167 проверенных лиц у 2 721 подтвердилось состояние наркотического опьянения.
На втором месте – регион Шида Картли, где факт употребления наркотиков за шесть месяцев подтвердился у 765 из 1 026 проверенных. На третьем – Имерети, где состояние наркотического опьянения зафиксировали у 817 человек из 1 201.
В Грузии употребление любых наркотиков является административным правонарушением. Исключение составляет употребление марихуаны, но только не в общественном месте и не в присутствии несовершеннолетних.
Полиция в Грузии имеет право проверять на наркотики при обоснованном подозрении. Отказ от проверки является административным правонарушением и карается штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.
Потребление новых психоактивных веществ, наркотиков, их аналогов и прекурсоров, а также их приобретение, хранение, изготовление и перевозка караются в Грузии штрафом в размере от 500 до 2 тысяч лари либо административным арестом на срок до 60 дней.
Как проверяют на наркотики
Проверка осуществляется только в том случае, если есть факт или информация, которые дают обоснованное подозрение, что лицо находится в состоянии наркотического опьянения.
Полицейский в этом случае предложит гражданину отправиться в экспертно-криминалистический центр для прохождения лабораторной проверки. Гражданин вправе отказаться ехать с полицейским, но тогда он будет обязан в течение четырех часов после отказа пройти проверку либо в экспертно-криминалистическом департаменте МВД Грузии, либо в Национальном бюро судебной экспертизы.
МВД вправе запросить данные о пройденной проверке и ее результатах. Если человек прошел проверку добровольно и был установлен факт употребления наркотиков, он имеет право в течение 10 дней передать свой контрольный образец в альтернативную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию.