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Крупные отели Грузии увеличили загрузку и тарифы в первой половине 2026 года
Крупные отели Грузии увеличили загрузку и тарифы в первой половине 2026 года
Sputnik Грузия
По информации инвестиционного банка, рост загруженности отелей в Грузии был наиболее заметным в январе и мае 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Средняя стоимость номеров в крупных брендовых отелях Грузии выросла на 7%, достигнув 134 долларов, а загруженность увеличилась до 58%, говорится в обзоре сферы туризма компании TBC Capital. По информации инвестиционного банка, рост загруженности отелей в Грузии был наиболее заметным в январе и мае. Позитивная динамика загруженности отелей совпадает с ростом туристических визитов. За первое полугодие 2026 года совокупный доход от туризма составил 1 932 миллиона долларов, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этот период число международных визитов составило 2,7 миллиона, 2,3 миллиона из которых были туристическими. По оценке TBC Capital, главной причиной снижения туристических доходов стало ослабление рынков Ближнего Востока. Особенно резкое падение зафиксировано со стороны Ирана и Саудовской Аравии, а доходы от визитов из Израиля сократились на 8%. Между тем, по информации аналитиков, негативная динамика была частично сбалансирована ростом доходов от рынков ЕС и Великобритании, Украины, Азербайджана и Армении. По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, что на 2,03% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%. Доходы страны от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, экономика, грузия, новости, туристы, гостиница
туризм, экономика, грузия, новости, туристы, гостиница
Крупные отели Грузии увеличили загрузку и тарифы в первой половине 2026 года
По информации инвестиционного банка, рост загруженности отелей в Грузии был наиболее заметным в январе и мае
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Средняя стоимость номеров в крупных брендовых отелях Грузии выросла на 7%, достигнув 134 долларов, а загруженность увеличилась до 58%, говорится в обзоре сферы туризма компании TBC Capital.
По информации инвестиционного банка, рост загруженности отелей в Грузии был наиболее заметным в январе и мае. Позитивная динамика загруженности отелей совпадает с ростом туристических визитов.
"Средняя стоимость номеров в крупных брендовых отелях также выросла. В первой половине 2026 года тариф достиг 134 долларов, что означает годовой рост примерно на 7%. Стоит отметить, что в первой половине текущего года фиксировались стабильно растущие тарифы", – говорится в обзоре.
За первое полугодие 2026 года совокупный доход от туризма составил 1 932 миллиона долларов, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В этот период число международных визитов составило 2,7 миллиона, 2,3 миллиона из которых были туристическими.
По оценке TBC Capital, главной причиной снижения туристических доходов стало ослабление рынков Ближнего Востока. Особенно резкое падение зафиксировано со стороны Ирана и Саудовской Аравии, а доходы от визитов из Израиля сократились на 8%.
Между тем, по информации аналитиков, негативная динамика была частично сбалансирована ростом доходов от рынков ЕС и Великобритании, Украины, Азербайджана и Армении.
"Рынки Ближнего Востока по-прежнему играют важную роль с точки зрения туристических доходов. Несмотря на сокращение потоков на фоне существующих геополитических вызовов в регионе, Израиль остается третьим по величине рынком по объему туристических доходов", – говорится в обзоре.
По данным Национального банка страны, доходы Грузии от международных путешественников за шесть месяцев 2026 года составили более 1,9 миллиарда долларов, что на 2,03% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Наибольшую сумму за первые два квартала 2026 года потратили визитеры из Евросоюза – 335,6 миллиона долларов.
При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доходы от российских туристов сократились на 25,05%, тогда как поступления от граждан стран Евросоюза выросли на 21,16%.
Доходы страны от международных путешественников в 2025 году составили около 4,7 миллиарда долларов – на 5,9% больше, чем в 2024 году. Наибольшую сумму в 2025 году потратили визитеры из России – 697,3 миллиона долларов.