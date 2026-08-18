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Маркедонов: отношениям России и Грузии нужен смелый политик, а не скромный чиновник
Маркедонов: отношениям России и Грузии нужен смелый политик, а не скромный чиновник
Sputnik Грузия
Специфика российско-грузинского трека требует от дипломатов качеств масштабного политического "тяжеловеса", готового брать на себя публичную ответственность 18.08.2026, Sputnik Грузия
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Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.Как сообщил 18 августа премьер Ираклий Кобахидзе, место спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ на сегодняшний день остается вакантным, прежний руководитель Георгий Каджая принял решение покинуть этот пост по собственному желанию."Наверное, здесь требуются навыки, скорее, близкие к темпераменту, опыту Абашидзе. Да, это умение давать пресс-конференции, умение работать на публике, а не только быть скромным чиновником. Посмотрим, кто будет преемником", – заявил Маркедонов.Анализируя назначение Георгия Каджая в 2024 году, политолог отметил, что преемник Абашидзе был фигурой совершенно иного, непубличного свойства.По его словам, уход Зураба Абашидзе с поста спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией означает потерю политического "тяжеловеса", который обладал уникальным опытом конфликтного менеджмента и умел находить точки соприкосновения с российскими коллегами в условиях отсутствия официальных дипотношений."Зураб Абашидзе был таким дипломатическим, политическим, если угодно, тяжеловесом. Человек, который всегда имел свое мнение, очень смелый, который мог идти, так сказать, даже поперек мейнстрима. С Григорием Карасиным они могли находить определенные точки соприкосновения и решать то, что называется вопросы в формате конфликтного менеджмента", – заявил Маркедонов.Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
Маркедонов: отношениям России и Грузии нужен смелый политик, а не скромный чиновник
19:03 18.08.2026 (обновлено: 19:24 18.08.2026)
Специфика российско-грузинского трека требует от дипломатов качеств масштабного политического "тяжеловеса", готового брать на себя публичную ответственность
Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада", который прошел в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
Как сообщил 18 августа премьер Ираклий Кобахидзе, место спецпредставителя премьер-министра Грузии по связям с РФ на сегодняшний день остается вакантным, прежний руководитель Георгий Каджая принял решение покинуть этот пост по собственному желанию.
"Наверное, здесь требуются навыки, скорее, близкие к темпераменту, опыту Абашидзе. Да, это умение давать пресс-конференции, умение работать на публике, а не только быть скромным чиновником. Посмотрим, кто будет преемником", – заявил Маркедонов.
Анализируя назначение Георгия Каджая в 2024 году, политолог отметил, что преемник Абашидзе был фигурой совершенно иного, непубличного свойства.
По его словам, уход Зураба Абашидзе с поста спецпредставителя главы правительства Грузии по связям с Россией означает потерю политического "тяжеловеса", который обладал уникальным опытом конфликтного менеджмента и умел находить точки соприкосновения с российскими коллегами в условиях отсутствия официальных дипотношений.
"Зураб Абашидзе был таким дипломатическим, политическим, если угодно, тяжеловесом. Человек, который всегда имел свое мнение, очень смелый, который мог идти, так сказать, даже поперек мейнстрима. С Григорием Карасиным они могли находить определенные точки соприкосновения и решать то, что называется вопросы в формате конфликтного менеджмента", – заявил Маркедонов.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.