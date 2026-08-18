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Маркедонов: Запад подверг Грузию стигматизации за отказ жертвовать своими интересами
Маркедонов: Запад подверг Грузию стигматизации за отказ жертвовать своими интересами
Sputnik Грузия
В условиях блокировки евроинтеграции Грузия вынуждена разворачиваться к Китаю и Центральной Азии, однако реальное выживание страны невозможно без учета фактора... 18.08.2026, Sputnik Грузия
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С Москвой Тбилиси связывают рекордный рост инвестиций, общая энергобезопасность и "суровая географическая неизбежность", заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада". "Скорее не Грузия куда-то там стала разворачиваться, а Запад стал проводить политику стигматизации Грузии. Я бы даже сказал – дефамации. И вот та стигматизация, которая в отношении Грузии стала проводиться, очень систематическая, последовательная. Даже элементы санкционного давления стали использоваться. Запад посчитал, что Грузия должна свои собственные национальные интересы рассматривать просто как потворство любым его инициативам. Хочет Запад, чтобы Грузия была на украинском треке самым главным украинцем, больше, чем сами украинцы? Извольте это сделать. Вы не хотите новых повторений 2008 года? Ну, что ж. Хотите в НАТО, в ЕС? Извольте повторять", – заявил Маркедонов. По его словам, попытка грузинских властей выстроить суверенную модель "национал-атлантизма" столкнулась с системной кампанией дефамации со стороны Запада, требующего от страны слепого подчинения на украинском треке. "Грузинские власти пытались нащупать такую модель, которую я называю "национал-атлантизмом" – давайте мы все-таки будем двигаться в сторону евроатлантической солидарности, но давайте хотя бы наши интересы учитывать. Не получилось", – сказал он.Анализируя кадровые перестановки в Тбилиси, громкие заявления премьера Ираклия Кобахидзе о Георгиевском трактате и опасные призывы радикальной оппозиции повторить "сценарий Пашиняна" в Абхазии, политолог подробно описал парадоксы кавказской геополитики.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, россия, грузия, экспертное мнение, сергей маркедонов, видео
Маркедонов: Запад подверг Грузию стигматизации за отказ жертвовать своими интересами
17:03 18.08.2026 (обновлено: 18:08 18.08.2026)
В условиях блокировки евроинтеграции Грузия вынуждена разворачиваться к Китаю и Центральной Азии, однако реальное выживание страны невозможно без учета фактора России
С Москвой Тбилиси связывают рекордный рост инвестиций, общая энергобезопасность и "суровая географическая неизбежность", заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в ходе видеомоста "Грузия и современная политика Запада".
"Скорее не Грузия куда-то там стала разворачиваться, а Запад стал проводить политику стигматизации Грузии. Я бы даже сказал – дефамации. И вот та стигматизация, которая в отношении Грузии стала проводиться, очень систематическая, последовательная. Даже элементы санкционного давления стали использоваться. Запад посчитал, что Грузия должна свои собственные национальные интересы рассматривать просто как потворство любым его инициативам. Хочет Запад, чтобы Грузия была на украинском треке самым главным украинцем, больше, чем сами украинцы? Извольте это сделать. Вы не хотите новых повторений 2008 года? Ну, что ж. Хотите в НАТО, в ЕС? Извольте повторять", – заявил Маркедонов.
По его словам, попытка грузинских властей выстроить суверенную модель "национал-атлантизма" столкнулась с системной кампанией дефамации со стороны Запада, требующего от страны слепого подчинения на украинском треке.
"Грузинские власти пытались нащупать такую модель, которую я называю "национал-атлантизмом" – давайте мы все-таки будем двигаться в сторону евроатлантической солидарности, но давайте хотя бы наши интересы учитывать. Не получилось", – сказал он.
Анализируя кадровые перестановки в Тбилиси, громкие заявления премьера Ираклия Кобахидзе о Георгиевском трактате и опасные призывы радикальной оппозиции повторить "сценарий Пашиняна" в Абхазии, политолог подробно описал парадоксы кавказской геополитики.