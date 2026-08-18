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Масштабный ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси – видео
Масштабный ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси – видео
Sputnik Грузия
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе. Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T15:37+0400
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Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора. Но тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению. Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.
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Масштабный ремонт проспекта Руставели в центре Тбилиси – видео
15:37 18.08.2026 (обновлено: 15:43 18.08.2026)
Масштабный ремонт проспекта Руставели в самом центре Тбилиси находится в активной фазе. Работы по замене подземных коммуникаций ведутся в круглосуточном режиме
Идет замена сетей водоснабжения, канализации и газоснабжения. Параллельно обустраивается система ливневой канализации для отвода дождевой воды.
На проспекте появятся новые тротуары, освещение, газоны, будут установлены подземные контейнеры для сбора мусора. Но тротуары и проезжую часть обновят уже после замены всех подземных коммуникаций.
На заключительном этапе реабилитации будут проведены работы по озеленению. Ремонтные работы на проспекте начались в июле и должны завершиться в ноябре.