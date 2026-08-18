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Метревели: Мы хотим диалога и нормальных отношений с Россией – это наша главная цель
Метревели: Мы хотим диалога и нормальных отношений с Россией – это наша главная цель
Sputnik Грузия
В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, государства активно сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма 18.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Прямой диалог и полноценная нормализация отношений с РФ являются главным внешнеполитическим приоритетом для Грузии, а любые попытки третьих сил разжечь русофобские настроения обречены на провал, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия. В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, государства активно сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма. Для качественного налаживания связей между соседями многие эксперты подчеркивают ключевую важность народной дипломатии и неизбежность начала полноценного политического диалога. Метревели прокомментировал недавний инцидент в одном из гостиниц Кахетии. Конфликт возник между местными участниками свадебного торжества и отдыхавшими в гостинице гражданками России. Один из местных жителей проявил физическую агрессию по отношению к россиянке, после чего МВД оперативно задержало мужчину. "То, что произошло в Кахетии, это не было какое-то противостояние между грузинами и россиянами. Это был обычный инцидент, который везде может произойти. И этот человек был задержан, и он предстал перед законом. И это никому не должно показаться, что это именно русофобия", – пояснил политолог. По словам эксперта, в Грузии полностью отсутствует системная русофобия, а правоохранительные органы жестко контролируют общественную безопасность и пресекают любые провокации. По мнению Метревели, СГБ Грузии уже ведет активное расследование, выявляя причастных к разжиганию межнациональной розни из числа представителей радикальной оппозиции, действующих в интересах внешних игроков. "Я думаю, это люди из оппозиции, агенты, которые пытаются здесь работать и мешать развитию Грузии. Эти люди, скажем, на Западе, хотят, чтобы Грузия была вовлечена в конфликт с Россией. Это всех устраивает, конечно, когда еще, если мы откроем второй фронт, это для них, конечно, было бы хорошо", – сказал он. Как отметил эксперт, около 15% приезжающих из РФ граждан остаются жить в Грузии бок о бок с грузинами в абсолютно мирной атмосфере. В ходе пресс-конференции Метревели также выразил полную солидарность с позицией премьер-министра Ираклия Кобахидзе касательно Георгиевского трактата 1783 года, назвав его историческим фактом спасения нации и мостом к христианскому миру. В заключение, политолог сделал акцент на том, что в условиях масштабной пропаганды и давления на грузинских политиков критически возрастает роль экспертного диалога и честных СМИ. Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, грузия, тбилиси, москва, абхазия, ираклий кобахидзе, григорий карасин, сгб, совет федерации рф, грузино-российские отношения
россия, грузия, тбилиси, москва, абхазия, ираклий кобахидзе, григорий карасин, сгб, совет федерации рф, грузино-российские отношения
Метревели: Мы хотим диалога и нормальных отношений с Россией – это наша главная цель
19:46 18.08.2026 (обновлено: 20:15 18.08.2026)
В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, государства активно сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Прямой диалог и полноценная нормализация отношений с РФ являются главным внешнеполитическим приоритетом для Грузии, а любые попытки третьих сил разжечь русофобские настроения обречены на провал, заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
В условиях отсутствия дипломатических отношений между Грузией и Россией, государства активно сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта и туризма. Для качественного налаживания связей между соседями многие эксперты подчеркивают ключевую важность народной дипломатии и неизбежность начала полноценного политического диалога.
"Я хочу открыто сказать властям России, что мы хотим диалога с Россией, нормальных отношений с Россией. Это наша главная цель, и кроме диалога никакой альтернативы нет. Мы всегда должны говорить, и много веков мы вместе жили, рядом жили, и должны продолжить мирно жить дальше", – заявил Метревели.
Метревели прокомментировал недавний инцидент в одном из гостиниц Кахетии. Конфликт возник между местными участниками свадебного торжества и отдыхавшими в гостинице гражданками России. Один из местных жителей проявил физическую агрессию по отношению к россиянке, после чего МВД оперативно задержало мужчину.
"То, что произошло в Кахетии, это не было какое-то противостояние между грузинами и россиянами. Это был обычный инцидент, который везде может произойти. И этот человек был задержан, и он предстал перед законом. И это никому не должно показаться, что это именно русофобия", – пояснил политолог.
По словам эксперта, в Грузии полностью отсутствует системная русофобия, а правоохранительные органы жестко контролируют общественную безопасность и пресекают любые провокации.
"Я искренне хочу сказать очень четко, что никакой русофобии в Грузии нет. Мы любим всех туристов, и вы знаете, что за многие годы миллионы российских туристов приезжают в Грузию, и мы их очень уважаем. И всех туристов, которые уважают нашу страну, наши законы, все эти люди очень желанные гости", – заявил он.
По мнению Метревели, СГБ Грузии уже ведет активное расследование, выявляя причастных к разжиганию межнациональной розни из числа представителей радикальной оппозиции, действующих в интересах внешних игроков.
"Я думаю, это люди из оппозиции, агенты, которые пытаются здесь работать и мешать развитию Грузии. Эти люди, скажем, на Западе, хотят, чтобы Грузия была вовлечена в конфликт с Россией. Это всех устраивает, конечно, когда еще, если мы откроем второй фронт, это для них, конечно, было бы хорошо", – сказал он.
Как отметил эксперт, около 15% приезжающих из РФ граждан остаются жить в Грузии бок о бок с грузинами в абсолютно мирной атмосфере.
В ходе пресс-конференции Метревели также выразил полную солидарность с позицией премьер-министра Ираклия Кобахидзе касательно Георгиевского трактата 1783 года, назвав его историческим фактом спасения нации и мостом к христианскому миру.
"Я полностью поддерживаю заявление Ираклия Кобахидзе как историка. Он блестящий историк, прекрасно разбирается в истории, геополитике. За эти годы реально Грузия смогла выжить. И сейчас, что страна существует, это во многом и заслуга Георгиевского трактата. Когда мы говорим про отношения Грузии с Россией, не только плохие вещи должны отмечать, но и позитивные шаги, позитивное отношение между нашими странами", – сказал он.
В заключение, политолог сделал акцент на том, что в условиях масштабной пропаганды и давления на грузинских политиков критически возрастает роль экспертного диалога и честных СМИ.
Дипломатические отношения между Грузией и Россией прерваны с августа 2008 года по решению Тбилиси, в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). В настоящее время диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч грузинских дипломатов с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.