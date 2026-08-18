Метревели: системной русофобии в Грузии нет, безопасность россиян гарантирована властями
21:29 18.08.2026 (обновлено: 21:36 18.08.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Никакой системной русофобии в Грузии не существует, а безопасность российских граждан полностью гарантирована на государственном уровне
Об этом заявил директор Центра истории, геополитики и экономических исследований Кавказа Грузинского технического университета Николоз Метревели.
"Я искренне хочу сказать очень четко, что никакой русофобии в Грузии нет. Мы любим всех туристов, и вы знаете, что за многие годы миллионы российских туристов приезжают в Грузию, и мы их очень уважаем. <...> И многие с удовольствием здесь даже начинают жить. Это ясно. И здесь они живут очень нормально", – заявил Метревели.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что русофобия не свойственна грузинскому обществу, а антироссийские настроения в стране искусственно раздуваются внешними силами. На этом фоне СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с информационной кампанией против российских туристов, которая, по версии ведомства, ведется из-за пределов Грузии.
Кроме того, ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что правительство Грузии сделает все необходимое для обеспечения комфорта и безопасности всех туристов.
"Я искренне хочу сказать очень четко, что никакой русофобии в Грузии нет. Мы любим всех туристов, и вы знаете, что за многие годы миллионы российских туристов приезжают в Грузию, и мы их очень уважаем. <...> И многие с удовольствием здесь даже начинают жить. Это ясно. И здесь они живут очень нормально", – заявил Метревели.
Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что русофобия не свойственна грузинскому обществу, а антироссийские настроения в стране искусственно раздуваются внешними силами. На этом фоне СГБ начала расследование по статье о саботаже в связи с информационной кампанией против российских туристов, которая, по версии ведомства, ведется из-за пределов Грузии.
Кроме того, ранее в правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что правительство Грузии сделает все необходимое для обеспечения комфорта и безопасности всех туристов.