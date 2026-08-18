https://sputnik-georgia.ru/20260818/politsiya-zaderzhala-v-gruzii-razyskivaemogo-fbr-inostrantsa-300175203.html
Полиция задержала в Грузии разыскиваемого ФБР иностранца
Полиция задержала в Грузии разыскиваемого ФБР иностранца
Sputnik Грузия
Мужчина с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T11:54+0400
2026-08-18T11:54+0400
2026-08-18T12:17+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
узбекистан
сша
фбр
тбилисский международный аэропорт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина, который разыскивался Федеральным бюро расследований США за ряд тяжких преступлений, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, иностранец с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту по прибытии в Грузию. По данным ФБР, разыскиваемый с целью оказания помощи иностранной террористической группировке создал в США группировку и сеть финансовой помощи, которой сам и руководил. "Лидер этой группировки и ее члены оказывали активную материально-техническую и финансовую поддержку террористическим организациям в Сирии, в том числе "Исламскому государству"*, – говорится в сообщении. Кроме того, по версии ФБР, задержанный призывал лиц отправляться в Сирию для борьбы. В данное время задержанный в Тбилиси помещен в заключение и будет экстрадирован в США. * Запрещенная в России террористическая группировка Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
узбекистан
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, узбекистан, сша, фбр, тбилисский международный аэропорт
происшествия, грузия, новости, тбилиси, узбекистан, сша, фбр, тбилисский международный аэропорт
Полиция задержала в Грузии разыскиваемого ФБР иностранца
11:54 18.08.2026 (обновлено: 12:17 18.08.2026)
Мужчина с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина, который разыскивался Федеральным бюро расследований США за ряд тяжких преступлений, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, иностранец с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту по прибытии в Грузию.
По данным ФБР, разыскиваемый с целью оказания помощи иностранной террористической группировке создал в США группировку и сеть финансовой помощи, которой сам и руководил.
"Лидер этой группировки и ее члены оказывали активную материально-техническую и финансовую поддержку террористическим организациям в Сирии, в том числе "Исламскому государству"*, – говорится в сообщении.
Кроме того, по версии ФБР, задержанный призывал лиц отправляться в Сирию для борьбы.
В данное время задержанный в Тбилиси помещен в заключение и будет экстрадирован в США.
* Запрещенная в России террористическая группировка