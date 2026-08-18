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Полиция задержала в Грузии разыскиваемого ФБР иностранца

Полиция задержала в Грузии разыскиваемого ФБР иностранца

Sputnik Грузия

Мужчина с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T11:54+0400

2026-08-18T11:54+0400

2026-08-18T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Полиция задержала иностранного гражданина, который разыскивался Федеральным бюро расследований США за ряд тяжких преступлений, говорится в сообщении МВД Грузии. По данным ведомства, иностранец с двойным гражданством – Узбекистана и США, был задержан в Тбилисском международном аэропорту по прибытии в Грузию. По данным ФБР, разыскиваемый с целью оказания помощи иностранной террористической группировке создал в США группировку и сеть финансовой помощи, которой сам и руководил. "Лидер этой группировки и ее члены оказывали активную материально-техническую и финансовую поддержку террористическим организациям в Сирии, в том числе "Исламскому государству"*, – говорится в сообщении. Кроме того, по версии ФБР, задержанный призывал лиц отправляться в Сирию для борьбы. В данное время задержанный в Тбилиси помещен в заключение и будет экстрадирован в США. * Запрещенная в России террористическая группировка Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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