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Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии
Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии
Sputnik Грузия
Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок 18.08.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, которые приезжают в страну с целью трудоустройства, соответствующее постановление, по информации СМИ, подписано министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. С января по июнь 2026 года из Польши депортировали 52 гражданина Грузии. Что касается стран Евросоюза, то за отчетный период выдворили на родину 1 431 гражданина. Постановление вступило в силу в субботу, 15 августа, и распространяется на лиц, въезжающих в Польшу для работы. Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок. Для тех, кто въехал в Польшу до 15 августа, продолжают действовать прежние правила. В правительстве Польши объясняют, что граждане этих трех стран систематически используют безвизовый режим для трудоустройства без соблюдения предусмотренных законом требований. По словам официальных лиц, среди причин введения новых правил – нелегальные работа и пребывание в стране, рост теневой экономики, эксплуатация работников и торговля людьми. Кроме того, эти три страны считаются государствами с высоким миграционным риском. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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польша, новости, грузия, общество, венесуэла, колумбия
польша, новости, грузия, общество, венесуэла, колумбия
Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии
15:55 18.08.2026 (обновлено: 16:18 18.08.2026)
Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik.
Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, которые приезжают в страну с целью трудоустройства, соответствующее постановление, по информации
СМИ, подписано министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским.
С января по июнь 2026 года из Польши депортировали 52 гражданина Грузии. Что касается стран Евросоюза, то за отчетный период выдворили на родину 1 431 гражданина.
Постановление вступило в силу в субботу, 15 августа, и распространяется на лиц, въезжающих в Польшу для работы.
Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок. Для тех, кто въехал в Польшу до 15 августа, продолжают действовать прежние правила.
В правительстве Польши объясняют, что граждане этих трех стран систематически используют безвизовый режим для трудоустройства без соблюдения предусмотренных законом требований.
По словам официальных лиц, среди причин введения новых правил – нелегальные работа и пребывание в стране, рост теневой экономики, эксплуатация работников и торговля людьми. Кроме того, эти три страны считаются государствами с высоким миграционным риском.
Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих.