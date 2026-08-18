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Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии

Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии

Sputnik Грузия

Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок 18.08.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Польша ужесточила правила въезда для граждан Грузии, Колумбии и Венесуэлы, которые приезжают в страну с целью трудоустройства, соответствующее постановление, по информации СМИ, подписано министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. С января по июнь 2026 года из Польши депортировали 52 гражданина Грузии. Что касается стран Евросоюза, то за отчетный период выдворили на родину 1 431 гражданина. Постановление вступило в силу в субботу, 15 августа, и распространяется на лиц, въезжающих в Польшу для работы. Граждане Грузии, Колумбии и Венесуэлы по-прежнему могут въезжать в Польшу без виз для туристических и других разрешенных краткосрочных поездок. Для тех, кто въехал в Польшу до 15 августа, продолжают действовать прежние правила. В правительстве Польши объясняют, что граждане этих трех стран систематически используют безвизовый режим для трудоустройства без соблюдения предусмотренных законом требований. По словам официальных лиц, среди причин введения новых правил – нелегальные работа и пребывание в стране, рост теневой экономики, эксплуатация работников и торговля людьми. Кроме того, эти три страны считаются государствами с высоким миграционным риском. Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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