https://sputnik-georgia.ru/20260818/pravitelstvennomu-gorodku-v-tbilisi-byt-sozdana-spetsialnaya-komissiya-300176654.html

Правительственному городку в Тбилиси быть: создана специальная комиссия

Правительственному городку в Тбилиси быть: создана специальная комиссия

Sputnik Грузия

Проект переноса грузинского правительства к Тбилисскому водохранилищу – почти 283 тысячи квадратных метров новых зданий, от парламента до мэрии – теперь... 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T16:57+0400

2026-08-18T16:57+0400

2026-08-18T16:57+0400

грузия

новости

тбилиси

фонд муниципального развития

специальная служба государственной охраны

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/0b/251141582_0:80:3068:1806_1920x0_80_0_0_96305f814b8e99c095f42e096a976de2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Правительство создало межведомственную комиссию под руководством премьер-министра Грузии для осуществления проекта строительства "правительственного городка" в Тбилиси. О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию близ Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. Тендер на подготовку генерального плана и эскизных проектов был приостановлен в марте из-за необходимости пересмотра условий. В состав комиссии вошли председатель парламента Грузии, министры инфраструктуры, иностранных дел, здравоохранения, экономики, культуры, образования и охраны окружающей среды. Также к работе комиссии подключатся мэр Тбилиси, начальник Специальной службы государственной охраны и Фонд муниципального развития.Главной функцией новой комиссии будет определение очередности строительства зданий. Также комиссия будет принимать решения по выбору проектов сооружений и проектных решений, в том числе по поводу дизайна. Также комиссия будет проверять соглашения и вносить в них свои правки, а также будет вправе получать информацию о реализации конкретного проекта и давать рекомендации. Что будет в правительственном городке? Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания: Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, фонд муниципального развития, специальная служба государственной охраны