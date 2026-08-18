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Правительственному городку в Тбилиси быть: создана специальная комиссия
Правительственному городку в Тбилиси быть: создана специальная комиссия
Sputnik Грузия
Проект переноса грузинского правительства к Тбилисскому водохранилищу – почти 283 тысячи квадратных метров новых зданий, от парламента до мэрии – теперь... 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T16:57+0400
2026-08-18T16:57+0400
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новости
тбилиси
фонд муниципального развития
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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Правительство создало межведомственную комиссию под руководством премьер-министра Грузии для осуществления проекта строительства "правительственного городка" в Тбилиси. О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию близ Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. Тендер на подготовку генерального плана и эскизных проектов был приостановлен в марте из-за необходимости пересмотра условий. В состав комиссии вошли председатель парламента Грузии, министры инфраструктуры, иностранных дел, здравоохранения, экономики, культуры, образования и охраны окружающей среды. Также к работе комиссии подключатся мэр Тбилиси, начальник Специальной службы государственной охраны и Фонд муниципального развития.Главной функцией новой комиссии будет определение очередности строительства зданий. Также комиссия будет принимать решения по выбору проектов сооружений и проектных решений, в том числе по поводу дизайна. Также комиссия будет проверять соглашения и вносить в них свои правки, а также будет вправе получать информацию о реализации конкретного проекта и давать рекомендации. Что будет в правительственном городке? Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий. В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания: Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, фонд муниципального развития, специальная служба государственной охраны
грузия, новости, тбилиси, фонд муниципального развития, специальная служба государственной охраны

Правительственному городку в Тбилиси быть: создана специальная комиссия

16:57 18.08.2026
© photo: Sputnik / StringerЗдание администрации правительства Грузии
Здание администрации правительства Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 18.08.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Проект переноса грузинского правительства к Тбилисскому водохранилищу – почти 283 тысячи квадратных метров новых зданий, от парламента до мэрии – теперь получил комиссию, которая решит, что и в каком порядке строить
ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Правительство создало межведомственную комиссию под руководством премьер-министра Грузии для осуществления проекта строительства "правительственного городка" в Тбилиси.
О планах властей перенести правительственные здания – парламент, администрацию правительства, мэрию Тбилиси и ряд министерств – на территорию близ Тбилисского водохранилища стало известно в декабре 2025 года. Тендер на подготовку генерального плана и эскизных проектов был приостановлен в марте из-за необходимости пересмотра условий.
В состав комиссии вошли председатель парламента Грузии, министры инфраструктуры, иностранных дел, здравоохранения, экономики, культуры, образования и охраны окружающей среды.
Также к работе комиссии подключатся мэр Тбилиси, начальник Специальной службы государственной охраны и Фонд муниципального развития.
Главной функцией новой комиссии будет определение очередности строительства зданий. Также комиссия будет принимать решения по выбору проектов сооружений и проектных решений, в том числе по поводу дизайна.
Также комиссия будет проверять соглашения и вносить в них свои правки, а также будет вправе получать информацию о реализации конкретного проекта и давать рекомендации.

Что будет в правительственном городке?

Согласно исследованию рынка, объявленному Фондом муниципального развития, в рамках проекта всего должно быть построено 282 750 квадратных метров новых офисных и административных зданий.
В том числе должно быть обустроено приемное пространство для проведения мероприятий площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. Таким образом, на указанной территории планируется разместить следующие здания:
парламент Грузии – площадью не менее 31 350 квадратных метров;
администрация правительства – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
зал для мероприятий – площадью не менее 10 000 квадратных метров;
министерство иностранных дел – площадью не менее 7 500 квадратных метров;
министерство инфраструктуры – площадью не менее 20 700 квадратных метров;
министерство регионального развития – площадью не менее 3 200 квадратных метров;
министерство по делам вынужденно перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – площадью не менее 51 900 квадратных метров;
министерство экономики и устойчивого развития – площадью не менее 23 800 квадратных метров;
министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства – площадью не менее 47 400 квадратных метров;
министерство образования, науки и молодежи – площадью не менее 7 600 квадратных метров;
министерство культуры – площадью не менее 3 600 квадратных метров;
мэрия Тбилиси – площадью не менее 59 900 квадратных метров;
специальная служба государственной охраны Грузии – площадью не менее 7 000 квадратных метров;
аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия – площадью не менее 1 800 квадратных метров.
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