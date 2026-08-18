https://sputnik-georgia.ru/20260818/premer-gruzii-dal-garantii-bezopasnosti-svoemu-predshestvenniku-nakhodyaschemusya-v-tyurme--300175775.html
Премьер Грузии дал гарантии безопасности своему предшественнику, находящемуся в тюрьме
Премьер Грузии дал гарантии безопасности своему предшественнику, находящемуся в тюрьме
Sputnik Грузия
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T13:14+0400
2026-08-18T13:14+0400
2026-08-18T13:14+0400
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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Безопасность находящегося в заключении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его семьи будет обеспечена государством, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Находящийся в тюрьме Гарибашвили опубликовал заявление, обвинив власти в попытке "уничтожить" его и его семью. Как пишет бывший премьер, он пытался избежать дальнейшей конфронтации, однако "ему не оставили другого выбора". По его словам, ему прислали письмо по поручению основателя правящей партии Бидзины Иванишвили с двумя вариантами: либо против него доведут до конца дела о коррупции, либо он признает одно из обвинений в обмен на сохранение прежнего срока и обязательство не возвращаться в политику. "Я гарантирую, что его (Гарибашвили – ред.) безопасность обеспечена, и поэтому для меня непонятно то письмо, которое было опубликовано вчера. Конечно, и его безопасность, и безопасность его семьи обеспечены от начала до конца. Это, в целом, ответственность государства. У государства есть обязанность защищать безопасность своих граждан", – сказал Кобахидзе. При этом премьер Грузии отметил, что ему вообще неясны опасения Гарибашвили. "Можете ли вы в теории представить какой-либо вариант, почему семье Ираклия Гарибашвили может грозить опасность? Даже теоретически я не могу себе этого представить. Я не вижу даже теоретического риска", – сказал Кобахидзе. Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере. Расследование показало, что в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Гарибашвили обманом легализовал около 5 миллионов лари незаконного дохода. В январе 2026 года Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился с предъявленными обвинениями и наказанием в виде лишения свободы на пять лет, а также с выплатой штрафа в размере 1 миллиона лари. Ираклий Гарибашвили также лишен доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили
грузия, политика, новости, тбилиси, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили
Премьер Грузии дал гарантии безопасности своему предшественнику, находящемуся в тюрьме
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Безопасность находящегося в заключении бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и его семьи будет обеспечена государством, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Находящийся в тюрьме Гарибашвили опубликовал заявление, обвинив власти в попытке "уничтожить" его и его семью. Как пишет бывший премьер, он пытался избежать дальнейшей конфронтации, однако "ему не оставили другого выбора". По его словам, ему прислали письмо по поручению основателя правящей партии Бидзины Иванишвили с двумя вариантами: либо против него доведут до конца дела о коррупции, либо он признает одно из обвинений в обмен на сохранение прежнего срока и обязательство не возвращаться в политику.
"Я гарантирую, что его (Гарибашвили – ред.) безопасность обеспечена, и поэтому для меня непонятно то письмо, которое было опубликовано вчера. Конечно, и его безопасность, и безопасность его семьи обеспечены от начала до конца. Это, в целом, ответственность государства. У государства есть обязанность защищать безопасность своих граждан", – сказал Кобахидзе.
При этом премьер Грузии отметил, что ему вообще неясны опасения Гарибашвили.
"Можете ли вы в теории представить какой-либо вариант, почему семье Ираклия Гарибашвили может грозить опасность? Даже теоретически я не могу себе этого представить. Я не вижу даже теоретического риска", – сказал Кобахидзе.
Бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признан виновным в легализации незаконных доходов в особо крупном размере.
Расследование показало, что в период с 2019 по 2024 год, занимая посты министра обороны и главы правительства, Гарибашвили тайно и под прикрытием активно занимался различными видами бизнес-деятельности и получал доходы незаконного происхождения в особо крупном размере. Гарибашвили обманом легализовал около 5 миллионов лари незаконного дохода.
В январе 2026 года Гарибашвили заключил процессуальное соглашение с прокуратурой и согласился с предъявленными обвинениями и наказанием в виде лишения свободы на пять лет, а также с выплатой штрафа в размере 1 миллиона лари.
Ираклий Гарибашвили также лишен доходов, полученных от преступной деятельности, и денег, изъятых при обыске его дома, в пользу государства.