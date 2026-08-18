https://sputnik-georgia.ru/20260818/premer-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-popytkakh-pomeshat-vosstanovleniyu-doveriya-s-abkhazami-300175982.html

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать восстановлению доверия с абхазами

Премьер Грузии обвинил оппозицию в попытках помешать восстановлению доверия с абхазами

Sputnik Грузия

Кобахидзе увидел в словах представителя "Коалиции за перемены" очередную попытку оппозиции помешать восстановлению доверия между Тбилиси и Сухуми 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T14:15+0400

2026-08-18T14:15+0400

2026-08-18T14:17+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Задача "иностранных агентов", которыми являются оппозиционные политики, состоит в том, чтобы помешать восстановлению доверия между грузинами и абхазами, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя скандальное заявление одного из лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия. Гварамия в эфире телеканала "Формула" выразил восхищение премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который, по его мнению, "сумел преодолеть исторические травмы". Гварамия подчеркнул, что, хотя историческая память важна для любой нации, ее "травматическая" часть опасна. По его словам, удержание таких травм работает, как "якорь", который блокирует развитие и мешает проевропейскому движению страны. "У иностранной агентуры есть свои задачи – помешать восстановлению доверия. У нас же есть своя задача – способствовать восстановлению доверия. Безусловно, наша политика в этом направлении будет полностью последовательной и принципиальной", – сказал Кобахидзе. По его словам, у правительства есть конкретный план действий и законодательство, "чтобы постепенно восстановить территориальную целостность Грузии". Кроме того, Кобахидзе отметил, что оппозиция уже несколько раз пыталась подать "идею отказа от идеи восстановить территориальную целостность Грузии". "Ранее, несколько месяцев назад, еще одному иностранному агенту, Давиду Бердзенишвили, дали "опробовать" эту тему: тогда Бердзенишвили сказал практически то же самое – что Армения приняла мудрое решение, освободившись от этой исторической памяти, от этой боли, и он тоже говорил об этом в контексте Грузии. По всей видимости, Бердзенишвили оказался недостаточно "высокого уровня", чтобы эту тему продвинуть, и теперь выкатили, если говорить жаргонно, еще одного иностранного агента – Гварамия, которому поручили поднять ту же тему. Это одна цепочка", – сказал Кобахидзе. Грузино-абхазский конфликт Грузино-абхазский конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, после чего началось вооруженное противостояние, переросшее в войну. Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев и несколько десятков тысяч погибших. Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибли порядка 15 тысяч человек. После августовской войны 2008 года Россия в одностороннем порядке признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Москвой и на законодательном уровне объявил зоны конфликтов оккупированными территориями. Представители правительства Грузии, пришедшие к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб принципу территориальной целостности страны. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, абхазия, армения, тбилиси, ираклий кобахидзе, ника гварамия, никол пашинян