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Рекордное число украинских дронов сбито за сутки над регионами РФ

Рекордное число украинских дронов сбито за сутки над регионами РФ

Sputnik Грузия

Ранее максимальное количество нейтрализованных в течение суток беспилотников ВСУ было зафиксировано 16 августа 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T18:28+0400

2026-08-18T18:28+0400

2026-08-18T18:28+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны РФ сбили за сутки 1 671 беспилотник самолетного типа ВСУ, что является абсолютным рекордом, это следует из данных Минобороны России.Согласно информации из суточной сводки российского оборонного ведомства, опубликованной во вторник, в течение прошедших суток средства ПВО сбили над регионами России 1 671 БПЛА противника. Также поражены десять управляемых авиабомб и 2 снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.Ранее максимальное число сбитых за сутки беспилотников было зафиксировано в воскресенье, 16 августа. Тогда российские средства ПВО нейтрализовали 1 478 украинских дронов.ВСУ ежедневно атакуют российские регионы с помощью беспилотников, под удары попадают и отдаленные от границы с Украиной регионы.По сообщению МИД РФ, за минувшую неделю чаще всего подвергалась атакам со стороны украинских формирований Белгородская область. В результате получили ранения 62 мирных жителя, погибли 15 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, украина, минобороны рф, мид россии, обострение ситуации вокруг украины