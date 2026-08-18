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Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни в Грузии

Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни в Грузии

Sputnik Грузия

По прогнозам синоптиков, как в Западной, так и в Восточной Грузии периодически будут идти дожди 18.08.2026, Sputnik Грузия

2026-08-18T15:16+0400

2026-08-18T15:16+0400

2026-08-18T15:16+0400

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ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Неустойчивая погода, а также кратковременные дожди с грозами ожидаются на всей территории Грузии в ближайшие дни, а именно с 19 по 21 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси возможны небольшие дожди с грозами и сильный ветер. Дневная температура воздуха составит +31, +33 градуса. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – возможны кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов. В низинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +30, +32 градуса. В горных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +31, +33 градуса. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – местами обещают кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +31, +33 градуса. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +28, +30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +23, +25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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