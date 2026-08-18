https://sputnik-georgia.ru/20260818/sinoptiki-prognoziruyut-dozhdi-v-blizhayshie-dni-v-gruzii--300174618.html
Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни в Грузии
Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни в Грузии
Sputnik Грузия
По прогнозам синоптиков, как в Западной, так и в Восточной Грузии периодически будут идти дожди 18.08.2026, Sputnik Грузия
2026-08-18T15:16+0400
2026-08-18T15:16+0400
2026-08-18T15:16+0400
погода
грузия
новости
тбилиси
западная грузия
восточная грузия
национальное агентство окружающей среды
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_0:28:3000:1716_1920x0_80_0_0_20ce4862b7fc8d3bb00475c47ed26780.jpg
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Неустойчивая погода, а также кратковременные дожди с грозами ожидаются на всей территории Грузии в ближайшие дни, а именно с 19 по 21 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси возможны небольшие дожди с грозами и сильный ветер. Дневная температура воздуха составит +31, +33 градуса. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – возможны кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов. В низинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса. В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +30, +32 градуса. В горных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов. В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +31, +33 градуса. В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – местами обещают кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +31, +33 градуса. В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +28, +30 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +23, +25 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
западная грузия
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0a/251991123_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_6a5b065d3802da35a0645bdc9e437aa7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
погода, грузия, новости, тбилиси, западная грузия, восточная грузия, национальное агентство окружающей среды
Синоптики прогнозируют дожди в ближайшие дни в Грузии
По прогнозам синоптиков, как в Западной, так и в Восточной Грузии периодически будут идти дожди
ТБИЛИСИ, 18 авг — Sputnik. Неустойчивая погода, а также кратковременные дожди с грозами ожидаются на всей территории Грузии в ближайшие дни, а именно с 19 по 21 августа, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси возможны небольшие дожди с грозами и сильный ветер. Дневная температура воздуха составит +31, +33 градуса. В прибрежных районах – Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти – возможны кратковременные дожди с грозами. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов.
В низинных районах Западной Грузии – Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +30, +32 градуса.
В горных районах Западной Грузии – Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти – местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +30, +32 градуса.
В горных районах Западной Грузии – Местиа, Бахмаро – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +27, +29 градусов.
В Картли – Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори, Цхинвали – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +31, +33 градуса.
В Кахети – Сагареджо, Телави, Гурджани, Сигнаги, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро – местами обещают кратковременные дожди и грозы. Днем температура воздуха составит +31, +33 градуса.
В горных районах Восточной Грузии – Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури – местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +28, +30 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии – Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало – местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Дневная температура воздуха составит +23, +25 градусов.